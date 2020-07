Areszt dla b. wiceprezesa sieci sklepów podejrzanego ws. oszustwa

B. wiceprezes znanej w Rzeszowie sieci sklepów spożywczych "Jedynka" Maciej C. trafił w czwartek, decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, na trzy miesiące do aresztu. Jest on podejrzany, wraz z trzema innymi b. szefami "Jedynki", o oszustwo na kwotę ponad 4,8 mln zł.