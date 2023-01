Do tymczasowego aresztu trafił podejrzany o rozbój 31-latek. Mężczyzna sterroryzował pracownice dwóch sklepów w podradomskiej Kowali. Groził kobietom nożem i żądał wydania pieniędzy - poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Radomiu sierż. szt. Kamil Warda.

Rozbój w sklepie

W sobotę oficer dyżurny radomskiej komendy otrzymał zgłoszenie od przerażonej sprzedawczyni, która poinformowała, że do sklepu wszedł mężczyzna w kominiarce, z nożem w ręku i zażądał wydania pieniędzy. "Z relacji ekspedientki wynikało, że kobieta wytrąciła napastnikowi nóż z ręki i zdołała ukryć się przed nim na zapleczu, skąd zadzwoniła na numer alarmowy" - przekazał rzecznik.

W tym czasie mężczyzna splądrował sklep spożywczy. Nie znalazłszy interesujących go rzeczy, wybiegł i odjechał samochodem zaparkowanym w pobliżu. "Udał się do sąsiedniego sklepu, gdzie również sterroryzował pracownicę. Spłoszyły go jednak sygnały dźwiękowe nadjeżdżających radiowozów i uciekł" - powiedział sierż. Warda. Dodał, że żadna z pracownic nie odniosła obrażeń.

31-latek podejrzany o rozbój, jak i 22-letni kierowca auta, którym przemieszczał się napastnik, zostali zatrzymani na terenie sąsiedniej gminy Wierzbica. Policja ustaliła, że 22-latek nie brał czynnego udziału w przestępstwie. Został namówiony, aby zawieźć 31-latka, do sklepu, gdzie rzekomo miał być umówiony z kolegą.

W poniedziałek 31-letni mieszkaniec pow. radomskiego usłyszał zarzuty rozboju z użyciem noża. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie tymczasowym. Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż trzy lata.

