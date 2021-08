Areszt dla terroryzującego nożem ochronę sklepów

22-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia. Jednego dnia usiłował ukraść towar w dwóch marketach w Łodzi i w każdym z nich nożem groził pracownikom ochrony, którzy próbowali go zatrzymać. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Autor: PAP

Data: 13-08-2021, 10:06

Za kradzież rozbójniczą i zmuszanie do określonego zachowania grozi młodemu mężczyźnie z Łodzi do 10 lat pozbawienia wolności./fot. shutterstock

W jednym ze sklepów przy al. Piłsudskiego w Łodzi 22-latek podjął pierwszą próbę kradzieży. Ochrona zauważyła młodego mężczyznę, który zamiast do koszyka wkładał towar do swojej torby. Gdy bez płacenia przekroczył linię kas, został zatrzymany i doprowadzony do pomieszczenia służbowego, gdzie miał oczekiwać na przyjazd policji.

Areszt dla mężcyzny terroryzującego nożem ochronę sklepów

"22-latek za wszelką cenę starał się uniknąć odpowiedzialności. Wyjętym z kieszeni nożem zaczął grozić pracownikowi ochrony, zmuszając go do otworzenia drzwi, co pozwoliło mu uciec. Niezrażony niepowodzeniem, kolejnego napadu dopuścił się kilkadziesiąt minut później w sklepie przy ulicy Zana. Tam bez płacenia chciał wynieść kilka kaw i butelek markowego alkoholu o wartości niespełna 153 złotych" - zrelacjonowała PAP w piątek Katarzyna Zdanowska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Zwrócił na siebie uwagę pracownika ochrony, który postanowił go zatrzymać po upewnieniu się, że nieuczciwy klient, nie płacąc za spakowane do torby artykuły, chce opuścić sklep. Wówczas sprawca wyjął nóż i zagroził nim ochroniarzowi. Ten dla bezpieczeństwa najpierw pozwolił mu się oddalić, a potem ruszył jego śladem, informując na bieżąco policję, w jakim kierunku ucieka.

Wkrótce 22-latek został zatrzymany. Za kradzież rozbójniczą i zmuszanie do określonego zachowania grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją Sądu Rejonowego Łódź-Śródmieście został też tymczasowo aresztowany.