Areszt dla włamywaczy, którzy kilka razy okradli hurtownię w Radomsku

Do zatrzymania trzech mężczyzn doszło 7 stycznia, niedługo po tym, jak włamali się do budynku hurtowni, skąd ukradli wyroby tytoniowe warte blisko 10 tys. zł.

"Była to już kolejna kradzież w tej placówce handlowej - do pierwszej doszło w październiku ubiegłego roku. Sprawcy zawsze kradli wyroby tytoniowe. Od tego czasu kryminalni pracowali nad sprawą; ważnym czynnikiem była m.in. znajomość schematów postępowania członków środowiska przestępczego oraz analiza zebranych informacji" - przekazała Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej komendy policji.

Mężczyźni w wieku 41, 44 i 29 lat zostali zatrzymani tuż po popełnieniu przestępstwa, a więc tym razem policji udało się odzyskać ukradzione produkty. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. Podczas przesłuchania przyznali się do czterech kradzieży z włamaniem do radomszczańskiej hurtowni. Straty oszacowano na 87 tys. zł.

Śledczy ustalili, że każdy z członków złodziejskiej szajki realizował wyznaczone wcześniej zadanie. Po skoku łupy sprzedawali i dzielili się pieniędzmi. Wszyscy trzej usłyszeli prokuratorskie zarzuty zniszczenia mienia oraz kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo dwaj starsi zatrzymani działali w warunkach recydywy wielokrotnej, dlatego sąd może znacznie zwiększyć wymiar kary. Z kolei najmłodszy z nich odpowie też za posiadanie i udzielanie narkotyków, które znaleźli policjanci podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania.

Policja zapewnia, że czynności w tej sprawie wciąż trwają i jest ona rozwojowa.