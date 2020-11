ARiMR: do 6 listopada można ubiegać się o pomoc za niesprzedane chryzantemy

Do 6 listopada należy złożyć wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc za niesprzedane chryzantemy w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii Covid-19 - poinformowała we wtorek Agencja.