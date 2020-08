Artur Cieślik nowym wiceprezesem Lotosu ds. strategii i rozwoju

Lotos informuje, że Artur Cieślik to absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z University of Florida Fredric G. Levin College of Law, Center for American Law Studies. Uczestnik studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration organizowanych przez Uniwersytet Gdański we współpracy z Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów oraz Porto Business School.

"Prawnik i menadżer posiadający ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach rynku kapitałowego, spółkach publicznych oraz międzynarodowej kancelarii prawnej" - informuje Lotos.

W komunikacie napisano, że karierę zawodową rozpoczynał w Dziale Prawnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 1997 roku, gdzie był zatrudniony do 2004 roku. Był wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w od roku 2000 do roku 2005. W latach 2004 - 2006 zatrudniony w Sygnity SA. Następnie od roku 2006 do roku 2018 współpracował z międzynarodową kancelarią prawną DENTONS Europe Dąbrowski i Wspólnicy. Od roku 2018 związany z PKN Orlen gdzie wykonywał obowiązki doradcy zarządu oraz dyrektora wykonawczego ds. strategii.

"Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych oraz prawie handlowym. Doradzał przy transakcjach dotyczących nabywania spółek i przedsiębiorstw, zarówno na rynkach publicznych, jak i niepublicznych, przy transakcjach łączenia, podziału oraz innego typu restrukturyzacjach spółek. Prowadził projekty Initial Public Offering _IPO_ dla emitentów krajowych i zagranicznych na rynku regulowanym, jak również doradzał w zakresie innych kwestii dotyczących rynków kapitałowych w Polsce oraz innych jurysdykcjach Unii Europejskiej. Dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie transakcji fuzji i przejęć" - informuje Lotos.

W czasie swojej pracy Orlenie odpowiadał m.in. za proces uzyskania pozytywnej warunkowej decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen. kontroli nad Grupą Lotos, opracowanie i realizację strategii, nadzór nad realizacją projektów strategicznych oraz przygotowanie i realizację inwestycji kapitałowych.