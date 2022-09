Artykuły szkolne w Carrefourze przecenione o 50 proc.

Autor: oprac. OW

Data: 05-09-2022, 13:44

W dniach 5-10 września sieć Carrefour przygotowała dla swoich klientów rabaty na wybrane artykuły szkolne, które sięgają 50%.

Artykuły szkolne w Carrefourze przecenione o 50 proc., fot. shutterstock

Oszczędności na zakupach szkolnych

Według badań SW Research 80% rodziców spodziewa się w tym roku większych wydatków na wyprawkę szkolną niż w ubiegłych latach. Co trzeci badany deklaruje, że przeznaczy na zakup artykułów do szkoły od 301 do 500 zł na jedno dziecko, a co czwarta osoba – między 501 a 700 zł.

Sieć Carrefour przygotowała dla swoich klientów akcje promocyjne z okazji powrotu do szkoły, w tym rabaty “last minute”. Od początku bieżącego tygodnia ruszyła wyprzedaż do -50% na wybrane produkty.

Taniej z aplikacją i kartą dużej rodziny

Dla kupujących z aplikacją Mój Carrefour dostępny jest rabat 10% w weekendy. Dodatkowo Carrefour przygotował gotowe zestawy za 100 zł, 150 zł i 200 zł, które pomogą skompletować wyprawkę nie przekraczając zaplanowanego budżetu.

Rodziny wielodzietne posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać do 10% rabatu za całość zakupów w postaci e-kuponu drukowanego w kasie. Ze zniżki 10% mogą także w każdy wtorek skorzystać seniorzy. Wszelkie działania realizowane są jednak z poszanowaniem partnerskich długofalowych relacji z dostawcami sieci - rolnikami oraz producentami produktów.