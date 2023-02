W piątek 3 lutego, wieczorem, w Lidlu doszło do napadu na kasjerkę. Sprawca zaatakował kobietę nożem. Do szpitala trafiło dwóch klientów, którzy pomogli pracownicy marketu.

Serwis TVN Warszawa przekazał, że do ataku doszło w piątek 3 lutego przed godziną 21 w sklepie Lidl przy ulicy Piłsudskiego w Markach (województwo mazowieckie).

- Ze wstępnych informacji wynika, że w jednym z supermarketów na terenie Marek do kasjerki podszedł mężczyzna z zasłoniętą twarzą i grożąc jej przedmiotem przypominającym nóż, zażądał wydania pieniędzy - powiedziała w rozmowie z portalem TVN Warszawa Małgorzata Wersocka z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Atak nożownika w Markach. Przestępca żądał pieniędzy

W sprawie zainterweniowali najpierw klienci - doszło do szarpaniny między napastnikiem a dwoma mężczyznami. To oni odnieśli obrażenia i trafili do szpitala. Redakcja TVN24 ustaliła nieoficjalnie, że stan poszkodowanych był ciężki.

Z kolei sprawca, którego tożsamości nie udało się ustalić, uciekł z miejsca zdarzenia - mówi Małgorzata Wersocka.



