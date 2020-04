Auchan, Carrefour i Kaufland wygrywają ranking dostępności produktów roślinnych w sklepach w Polsce

Markety Dino otwarte do północy, wybrane sklepy - całą dobę

Badanie polegające na analizie oferty produktów roślinnych w 14 największych sieciach handlowych w Polsce przeprowadzono na przełomie 2019 i 2020 roku. Na roślinne zakupy w 2020 roku najlepiej wybrać się do Auchan. Drugie miejsce w rankingu przypadło hipermarketom Carrefour, w których szczególnie zadowolone będą osoby lubujące się w słodyczach – w kategoriach słodyczy i lodów na bazie mleka roślinnego przoduje właśnie ta francuska sieć. Ostatnie miejsce na podium przypadło marce Kaufland, która z powodzeniem wdraża do oferty roślinne produkty pod marką własną “Take It Veggie”.

Najwyższą pozycję, biorąc pod uwagę wyłącznie dyskonty, zajęła sieć Lidl, przede wszystkim ze względu na dostępność roślinnych alternatyw mięsa w stałej ofercie oraz szerszą, w porównaniu do innych sieci w tym formacie, ofertę alternatyw nabiału – konsumenci zaopatrzą się w Lidlu między innymi w roślinną śmietanę. W podstawowe produkty roślinne takie jak tofu czy alternatywy mleka już dzisiaj można zaopatrzyć się w większości sieci ujętych w badaniu. Na półkach coraz częściej pojawiają się roślinne kiełbaski, wędliny czy burgery. Stawkę rankingu zamykają polskie sieci – Dino i Lewiatan. Tu konsumenci zainteresowani nowymi roślinnymi produktami będą musieli ograniczyć się do podstawowych zakupów (owoce i warzywa, kasze, makarony, pasty warzywne na kanapki).

Według sondażu przeprowadzonego w maju 2019 roku przez panel Ariadna na zlecenie Roślinniejemy, prawie 40% Polaków w wieku 18-24 lata kupuje roślinne zamienniki mięsa, a 11,9% z nich spożywa je regularnie. Zainteresowanie produktami roślinnymi stale rośnie, co dostrzegają kolejne firmy.

– Siłę i skalę roślinnego trendu potwierdzają kolejne kategorie produktów roślinnych private label w sieciach handlowych. Kwestią czasu jest pojawienie się na stałe na półkach chłodniczych roślinnych alternatyw mięsa pod markami własnymi w sieciach i dyskontach – analogicznie do obecności marek własnych w kategorii roślinnych alternatyw mleka, które obecnie oferują prawie wszystkie sieci handlowe - podsumowuje Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager w RoślinnieJemy.