Auchan chce całkowicie wycofać jaja z chowu klatkowego

Sieć już wyeliminowała ze sprzedaży jaja klatkowe pod marką własną i od stycznia br. oferta jaj świeżych marki własnej Auchan oparta jest całkowicie na jajach z hodowli ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicznych.

Decyzja o wycofaniu ze sprzedaży jaj świeżych z chowu klatkowego innych marek stanowi kolejny krok w stronę oferty zrównoważonej, opartej o poszanowanie dobrostanu zwierząt. Jest to również odpowiedź na oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na pochodzenie produktów, biorąc pod uwagę właśnie aspekt dobrostanu zwierząt.

Pierwsze działania w tym zakresie firma zainicjowała w 2017 roku – zobowiązując się do wycofania ze sprzedaży jaj świeżych z chowu klatkowego pod marką własną do końca 2020 roku. Obecnie firma deklaruje również wycofanie jaj pochodzenia klatkowego z gotowych produktów marki własnej do roku 2025.

Działania Auchan w tym zakresie zostały docenione przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Firma zajęła drugie miejsce w rankingu odpowiedzialnego biznesu (2020) sporządzonego przez organizację.

– Działanie na rzecz poprawy dobrostanu kur niosek, a także innych zwierząt hodowlanych, stanowi ważny, wpisany w strategię Auchan 2022 element polityki zrównoważonego rozwoju. Pracujemy nad tym z naszymi partnerami i hodowcami. Dialog jest na zaawansowanym etapie i wierzymy, że uda nam się dopełnić naszego zobowiązania w zadeklarowanym terminie. Dotychczasowe działania zostały już docenione m.in. przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Cieszy nas to bardzo. Jest to również ukłon w kierunku naszych klientów, dla których obok jakości i ceny żywności, ważny jest także sposób jej produkcji. Mamy nadzieję, że klienci doceniają nasze wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych – mówi Dorota Patejko, dyrektorka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju w Auchan Retail Polska.

– Troska o dobrostan zwierząt to obecnie niezbędny element odpowiedzialności społecznej biznesu, a stopniowa rezygnacja z jaj klatkowych to krok oczekiwany przez znaczną część polskich konsumentów. Bardzo cieszymy się, że tak duży gracz branży handlowej, jakim jest Auchan, deklaruje całkowite wycofanie jaj i produktów gotowych zawierających jaja z chowu klatkowego w składzie i prowadzi intensywne działania mające na celu wdrożenie tej deklaracji w życie – mówi Maria Madej, menadżerka ds. relacji biznesowych w Stowarzyszeniu Otwarte Klatki.

