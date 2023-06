Auchan przygląda się konkurencyjnej firmie, która pilnie potrzebuje finansowania. W zeszłym tygodniu Grupa Casino straciła zainteresowanie potencjalnego inwestora.

Auchan przygląda się konkurencyjnej firmie - Casino; fot. shutterstock.com

Auchan chce przejąć Casino

Rodzina Mulliez, która jest właścicielem Auchan, podobno zaproponowała czeskiemu inwestorowi Danielowi Kretinsky'emu połączenie Auchan France z grupą Casino - donosi "Le Figaro".

Auchan od dawna szukał partnera, ale wcześniejsze próby fuzji z Système U, a nawet Carrefourem zakończyły się fiaskiem. Razem Auchan i Casino posiadałyby 15% rynku i stałyby się trzecim co do wielkości sprzedawcą detalicznym we Francji.

Trio i czeski miliarder Kretinsky w grupie Casino

Mówi się, że Auchan złożył propozycję nowo utworzonemu zespołowi ratunkowemu Casino otworzonemu przez trzech francuskich biznesmenów. Chodzi o miliardera, przedsiębiorcę telekomunikacyjnego Xaviera Niela, potentata medialnego Matthieu Pigasse'a i franczyzobiorcę Casino, Moez-Alexandre'a Zouariego.

Jednak Daniel Kretinsky, który jest już akcjonariuszem Casino, ma własne plany dotyczące grupy. Chce sam przejąć większościowy pakiet akcji w zamian za wsparcie finansowe spółki. Prawdopodobnie będzie to sprzeczne z życzeniami pozostałych trio udziałowców, którzy chcą raczej zatrzymać Casino we francuskich rękach.

