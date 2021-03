Auchan: Dzięki nowym partnerstwom rozszerzyliśmy e-sprzedaż

– Pandemia zmieniła nasze życie – potrzeby, sposób pracy, nauki, spędzania wolnego, a także dokonywania zakupów. Wpłynęła na gospodarkę i przedsiębiorstwa bez względu na ich wielkość i branżę, wymusiła przestawienie się na inne tory – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

– W Auchan przywiązujemy ogromną wagę do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych współpracowników i klientów, dlatego od początku epidemii koronawirusa wprowadzaliśmy rozwiązania pozwalające zaspokoić potrzeby klientów. Troską otoczyliśmy naszych pracowników, którzy będąc na pierwszej linii, z poświęceniem codziennie gwarantowali funkcjonowanie sklepów. Nasi pracownicy w wewnętrznej ankiecie dobrze docenili te działania. 88% z nich odpowiedziało, że pracodawca troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników – ta ocena jest dla nas powodem do dumy. Ponadto ponad 90% pracowników zauważa wysoki poziom adaptacji sieci do nowych oczekiwań klientów – tłumaczy.

– Wdrożone już na samym początku epidemii procedury pozwalały nam szybko reagować na dynamicznie zmieniająca się sytuację. Obserwowaliśmy na bieżąco sytuację epidemiczną, przestrzegaliśmy wprowadzanych przepisów, a także zaleceń branżowych. Stały dostęp do środków ochrony osobistej, zabezpieczenie kas ściankami ochronnymi z poliwęglanu, regularna dezynfekcja koszyków i wózków zakupowych, plakaty i komunikaty głosowe o konieczności zachowania dystansu to podjęte przez naszą sieć działania już w pierwszych dniach pandemii. Obecnie Auchan oferuje największy wybór środków ochrony osobistej na polskim rynku. Na półkach sklepowych sieci dostępnych jest blisko 75 artykułów, w tym maseczki jedno i wielorazowego użytku, a także maseczki dla dzieci – dodaje.

Tłumaczy, że okres pandemii przyspieszył rozwój ścieżki zakupowej online oraz w połączeniu online i offline. – Wielu konsumentów z uwagi na sytuację epidemiczną zdecydowało się na częstsze, a niektórzy na pierwsze zakupy online. W Auchan już prawie 10 lat temu uruchomiliśmy sprzedaż online, nieustannie inwestujemy w rozwiązania e-commerce i rozszerzamy nasze usługi. Od lipca ubiegłego roku dostępna jest nasza nowa bezpłatna usługa click&collect, której oferta produktowa obejmuje ponad 6 000 produktów – mówi.