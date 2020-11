Auchan i bp tworzą nową markę sklepów – Easy Auchan

– Współpraca z bp to istotny moment rozwoju naszej sieci. Segment convenience to perspektywiczny kanał sprzedaży, w którym chcemy być obecni z naszą ofertą. Auchan jest graczem wielokanałowym – funkcjonujemy jako hiper- i supermarkety, w formacie Moje Auchan – sklepów lokalnych-osiedlowych oraz Auchan Direct w kanale e-commerce. Równocześnie kładziemy nacisk na działania omnichannel – łączenie różnych kanałów zakupowych i doświadczeń klientów. Na bieżąco śledzimy trendy, skupiamy się na zmianach postaw konsumenckich. Podjęta z bp współpraca pozwala na dostosowanie naszych formatów sprzedaży tak, by skutecznie i z wyprzedzeniem reagować na potrzeby klientów – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan w Polsce.

Dzięki sklepom Easy Auchan i Wild Bean Cafe klienci będą mogli zrobić bieżące zakupy, zaopatrzyć się w przekąski na drogę lub w produkty gotowe do zjedzenia na miejscu, na terenie stacji. W ramach oferty dostępnych będzie ponad 1900 produktów, w tym świeże i szybkie do przygotowania artykuły spożywcze, a także środki chemiczne, produkty BIO i wegańskie. Oferta produktowa zawierać będzie ponad 320 produktów marek własnych Auchan, w tym gamę produktów Pewni Dobrego. Marka własna Pewni Dobrego tworzona jest przez Auchan w ramach odpowiedzialnej, partnerskiej współpracy z lokalnymi dostawcami.

– W centrum naszej uwagi zawsze jest klient i jego oczekiwania. Z wiarygodnym partnerem, nastawionym tak jak my, na realizację potrzeb klientów i poszukiwanie nowych rozwiązań, pod marką Easy Auchan na stacjach bp tworzymy nowy koncept convenience, czyli całościowe i nowoczesne centrum obsługi klienta dla osób ceniących sobie czas, wygodę i jakościową ofertę – mówi Barbara Wiążewska, dyrektor generalny bp retail w Polsce.

Zakupy w sklepach Easy Auchan zlokalizowanych na stacjach paliwowych pozwolą oszczędzić czas klientom z uwagi na dobór lokalizacji oraz godziny otwarcia - sklepy Easy Auchan będą otwarte, podobnie jak stacje benzynowe bp przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Transformacja modelu biznesu paliwowego

– W lutym tego roku firma bp ogłosiła nowe cele i plany w zakresie transformacji tradycyjnego modelu biznesu paliwowego #bpNetZero. Zmiana firmy odbędzie się na wielu płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju usług convenience dostępnych na stacjach bp. Praktyczną realizacją tych planów jest partnerstwo z firmą Auchan i stworzenie pod marką Easy Auchan sklepu convenience w połączeniu z nową ofertą gastronomiczną Wild Bean Cafe. Całość koncepcji dopełni nowoczesny, zmieniony wystrój stacji paliwowych – mówi Barbara Wiążewska.