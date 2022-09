Auchan, Leroy Merlin i Decathlon – czy bojkot odszedł w niepamięć? Najnowsze dane

Autor: AK

Data: 26-09-2022, 11:55

Wraz z atakiem Rosji na Ukrainę, większość światowych marek wycofało się z rynku agresora. Jednak nie wszystkie. Nadal na terenie Federacji Rosyjskiej działają takie sieci jak Auchan i Leroy Merlin, a do niedawna obecny był również Decathlon. Dlatego w marcu i kwietniu tego roku na ścieżkę wojenną wkroczyli polscy konsumenci bojkotując znane markety, które nie zrezygnowały z handlu na rynku rosyjskim. Czy wraz z biegiem czasu Polacy twardo trwają w swoim postanowieniu? To wyraźnie widać na paragonach dodanych do aplikacji zakupowej PanParagon.