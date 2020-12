Auchan ogranicza marnowanie żywności i dołącza do partnerów aplikacji Too Good To Go

Paczki dostępne w Auchan przez aplikację Too Good To Go podzielone zostały na trzy kategorie:

Paczka Mix – znajdą się w niej różne produkty spożywcze

Paczka Zieleniak – zawierająca owoce i warzywa

Paczka Bistro – z kanapkami i sałatkami oraz produktami z cukierni

Wszystkie paczki mają charakter „niespodzianek”, ich skład zmieniać się będzie każdego dnia. Zamówienia będzie można odbierać w Punktach Obsługi Klienta. Produkty pakowane będą do papierowych toreb Too Good To Go lub do toreb przyniesionych przez klienta, z myślą o jeszcze większej dbałości o ochronę środowiska.

– Auchan od lat podejmuje działania w duchu zero waste, w tym na rzecz niemarnowania żywności. Chcemy w wymierny sposób wpływać na zmniejszenie skali tego zjawiska – mówi Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

– Z jednej strony przeciwdziałamy marnotrawstwu żywności w całym łańcuchu wartości naszej firmy, z drugiej podejmujemy inicjatywy wspierające świadome decyzje zakupowe naszych klientów. Liczymy na dobre przyjęcie z ich strony możliwości korzystania z aplikacji Too Good To Go. Zaczynamy pilotażowo – w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy – dodaje Dorota Patejko

– Sieci handlowe są istotnym graczem w walce z marnowaniem jedzenia, stąd podjęcie współpracy z Auchan, niezwykle mnie cieszy. To ważny sygnał dla rynku spożywczego, że problem traktowany jest poważnie, a rozwiązanie, jakim jest Too Good To Go, dostępne jest dla każdego. Zarówno duże sieci handlowe, jak i małe, rodzinne sklepy mogą, dzięki aplikacji, z łatwością ratować jedzenie przed zmarnowaniem – podkreśla Anna Kurnatowska, Country Managerka Too Good To Go.

Partnerstwo z aplikacją Too Good To Go to kolejna z licznych inicjatyw, które Auchan Retail Polska podejmuje w walce z marnowaniem żywności. Ostatnia akcja edukacyjna „Oznaczenie ma znaczenie”, zorganizowana została w ramach zainicjowanego w 2019 r. programu „Nie marnujemy, ratujemy!”. We wszystkich sklepach Auchan znajdują się specjalne strefy “ratujące” żywność, w których produkty z krótkim terminem żywności oferowane są z 50% rabatem. Dzięki tej akcji tylko w ciągu jednego roku udało się w sklepach Auchan obniżyć straty w produktach spożywczych aż o 30%.