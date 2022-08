Auchan otwiera nowe sklepy w Ukrainie mimo wojny. Jakie ma plany?

Igor Kowalow, szef rozwoju Auchan Ukraina, zdradził w rozmowie z Retail Association of Ukraine, że w okolicach Kijowa do końca roku powstaną co najmniej 4 nowe placówki sieci. Nowy sklep powstał właśnie w Irpieniu, tuż obok Kijowa. Jakie plany ma sieć na dalszy rozwój w kraju dotkniętym wojną?

Logo jednego ze sklepów Auchan w Kijowie, Ukraina/ fot. Shutterstock

Sieć Auchan Ukraina nie ma łatwego handlowego życia. Jednak mimo pandemii i wojny, która toczy się w kraju od 24 lutego, w latach 2021-22 sieć rozwinęła koncept sklepów proximity, które świadczą usługi click&collect. To Auchan Pick Up Point. Od 2021 roku powstało 17 placówek w tym formacie.

Nowa placówka Auchan Pick up Point w Irpieniu

Kolejna placówka Auchan Pick up Point powstała właśnie w Irpieniu. - Rzeczywiście, ten region jest obiecujący gospodarczo, ale nam w tej chwili chodzi bardziej o wkład społeczny niż o biznes. Terytoria te doznały znacznych zniszczeń w czasie wojny i chcieliśmy przyczynić się do odbudowy regionu. W końcu ludzie stopniowo wracają do domu. Według najnowszych informacji ludność Irpenia osiągnęła już 75% stanu przedwojennego. A zadaniem biznesu jest przywrócenie życia na tych terenach. W szczególności naszym zadaniem jako sprzedawcy detalicznego jest zapewnienie ludziom dostępu do produktów. Otwarcie Auchan Pick up Point to także sygnał dla innych europejskich firm do inwestowania w tym mieście – tłumaczy Igor Kowalow.

Jak zapewnia szef rozwoju ukraińskiego oddziału Auchan, wielu mieszkańców Irpenia to dawni klienci sieci.

Lwią część mieszkańców Irpniena przejął nasz hipermarket „Auchan Bilichi” [to hipermarket wraz z galerią handlową zlokalizowany w Kijowie – przyp. red.]. Teraz kupującym z Irpenia trudno jest dostać się do Kijowa, dlatego postanowiliśmy sami „przyjechać” do klientów i otworzyć tu sklep w mniejszym formacie – mówi Kowalow

Auchan w Ukrainie stawia na sklepy Pick up Point

W sklepach typu Pick up Point można jednak zamówić dostawę artykułów ze strony internetowej ukraińskiego oddziału Auchan. To daje klientom wybór spośród ponad 55 tys. indeksów, więc choć placówki tego typu są nieduże, to wybór towarów jest bogaty.

Auchan Pick up Point w Kijowie/ fot. Shutterstock

Do końca roku Auchan Ukraina planuje otworzyć co najmniej cztery kolejne placówki w miastach satelickich wokół Kijowa lub w samym Kijowie. – W tej chwili trudno powiedzieć coś konkretnego, bo sytuacja w spokojniejszych miastach bezpośrednio zależy od sytuacji na frontach. Dlatego rozważamy kilka opcji naszego rozwoju: krótkoterminową - jeśli wojna zakończy się do końca 2022 r. i długoterminową - jeśli działania wojenne na terenie Ukrainy będą kontynuowane – mówi szef Auchan Ukraina i dodaje, że firma jest gotowa do inwestowania w Ukrainie i to jego zdaniem jest najważniejsze.

Auchan Ukraina: jakie będą nowe formaty sklepów?

Jak będą wyglądać nowe formaty sklepów? Nadal będą nieduże. - Przed wojną format naszych sklepów z punktami odbioru miały powierzchnię 50-100 metrów kwadratowych. Zleciliśmy partnerom i pośrednikom poszukiwanie właśnie takich lokali, ale także trochę większe lokale, jak np. 130 metrów kwadratowych są akceptowalne. Bardzo spodobała nam się większa przestrzeń, więc pozwoliliśmy sobie trochę przełamać utarte standardy – zapowiada Kowalow.

Jak zdradza, wojna zamroziła część planów Auchan na terenie kraju, ale niedawno Auchan wznowiło negocjacje dotyczące wynajmu powierzchni handlowej w okolicach Lwowa. Również okolice Odessy są dla firmy ważnym obszarem, bo w mieście ukraińska spółka ma działkę, na której powstać miało centrum handlowe.

Jak podkreśla Kowalow, projekt jest zamrożony tylko chwilowo. – Po zwycięstwie natychmiast rozpocznie się jego realizacja. Sam region jest priorytetem. Na tym etapie jesteśmy również gotowi do współpracy z zainteresowanymi inwestorami – dodaje.

Auchan w Ukrainie ma 43 sklepy, 4 z nich są nieczynne

Obecnie na terenie Ukrainy Auchan posiada 43 sklepy: 22 hipermarkety, cztery supermarkety i 17 punktów odbioru Auchan. - Niestety cztery sklepy są obecnie zamknięte. Auchan Fontanka w centrum handlowym Riviera w Odessie została zniszczona przez rosyjski pocisk 9 maja. Sami zamknęliśmy tymczasowo dwa sklepy w Charkowie, aby nie narażać klientów i pracowników na niebezpieczeństwo. Jeden z nich również został zniszczony. A ostatnio, po wyroku sądu dotyczącym centrum handlowego Ocean Plaza, zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia naszego sklepu w tym centrum handlowym. Mamy jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się przywrócić pracę wszystkich tych sklepów – zapowiada szef rozwoju sieci.