Auchan otworzy sklepy w niedziele. Będą usługi kurierskie i pocztowe

Pod koniec września klienci niektórych sklepów Auchan będą mogli nadać lub odebrać przesyłki w godzinach funkcjonowania sklepów oferujących tego typu usługi. W związku z powyższym sieć przewiduje również otwarcie sklepów w niedziele.

Data: 20-09-2021, 11:18

Już pod koniec września Auchan otworzy sklepy w niedziele; fot. materiały redakcji

Nazwa operatora zostanie podana do wiadomości publicznej po podpisaniu umowy - stanie się tak jeszcze we wrześniu br.

Szczegółowa lista placówek pojawi się na stronie internetowej sieci.

Usługi podczas zakupów w Auchan

Jak podaje sieć, Auchan zawsze przestrzega przepisów obowiązującego prawa oraz podąża za zmieniającymi się potrzebami współczesnych konsumentów, dla których liczy się czas i wygoda podczas zakupów oraz przy korzystaniu z innych usług związanych z organizacją życia codziennego.

Z badań przeprowadzonych przez Auchan na polskim rynku w maju tego roku wynika, że dla klientów sieci m.in. ważne są względy pragmatyczne takie, jak szeroka oferta produktów i usług dostępnych pod jednym dachem (87%) oraz niewielka odległość sklepu od domu (85%).

Auchan - usługi kurierskie i pocztowe

Wprowadzenie świadczeń kurierskich i pocztowych, jako kolejnego udogodnienia w oferowanym przez sieć zestawie usług, pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie czasu klientów przeznaczonego na zakupy i zwiększenie ich komfortu.

Uszczelnienie zakazu handlu w niedziele

Tymczasem Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła w czwartek 16 września poprawki do nowelizacji ustawy, która ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele, tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki.

Posłowie przyjęli m.in. poprawkę wydłużającą vacatio legis z 14 dni do 3 miesięcy.