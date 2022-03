Auchan Polska nawiązało współpracę z Ocado! Będą rozwijać usługi e-commerce

Ocado nawiązało współpracę z Auchan Polska, dzięki której francuska sieć będzie mogła rozwijać internetową sprzedaż korzystając z rozwiązania Ocado Smart Platform. W okolicach Warszawy powstanie centrum dystrybucyjne a Ocado dostarczy również oprogramowanie do sklepów stacjonarnych Auchan w Polsce.

Autor: AK

Data: 15-03-2022, 13:40

Ocado wspomoże e-commerce w Auchan Polska/ fot. Shutterstock

Internetowy sklep spożywczy Ocado nawiązał współpracę z polskim oddziałem Auchan. Dzięki temu w okolicach Warszawy do 2024 r. ma powstać nowoczesny magazyn, który pomoże Auchan rozwijać sprzedaż internetową za pomocą Ocado Smart Platform. W przyszłości podobne magazyny mają powstać także w innych miastach w Polsce.

Współpraca obejmie także sklepy stacjonarne, które dzięki nowemu oprogramowaniu będą mogły szybciej i łatwiej kompletować zamówienia.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Auchan inwestuje w e-commerce

- Rozwój usług e-commerce to nasz priorytetowy kierunek, który od lat, a ostatnio szczególnie intensywnie, realizujemy. Umowa partnerska z Ocado Solutions jest najlepszym dowodem naszego zaangażowania. Jestem przekonany, że wprowadzenie tak innowacyjnych i perspektywicznych rozwiązań będzie dla naszej firmy znaczącym krokiem na drodze do osiągnięcia wiodącej pozycji na rynku e-grocery w Polsce – podsumował Gérard Gallet, prezes Auchan Retail Poland.

Zgodnie z warunkami umowy, opłaty będą zbliżone do opłat uzgodnionych z innymi międzynarodowymi partnerami Ocado Solutions. Spółki nie podały jednak szczegółów. Wiadomo, że za część procesu wdrażania nowych rozwiązań Auchan zapłaci z góry, a kolejna część pieniędzy wypłacana będzie w trakcie postępu pracy w transzach.

- Cieszymy się, że możemy powitać Auchan Polska w klubie innowacyjnych i patrzących w przyszłość detalistów, którzy wykorzystują platformę Ocado Smart do zasilania ich internetowego sklepu – powiedział z kolei Tim Steiner, dyrektor generalny Ocado Group.

Trwa wojna, ale Auchan chce się rozwijać

Chociaż plany rozwoju pojawiają się, gdy wojna Rosji z Ukrainą zbliża się do granicy z Polską, to Gallet powiedział, że ważne jest, aby patrzeć w przyszłość. - W obecnym, bardzo trudnym kontekście, z jakim mamy do czynienia, nasze zespoły są bardzo zaangażowane w pomoc ukraińskim uchodźcom przy wsparciu organizacji pozarządowych, takich jak Caritas i Czerwony Krzyż – powiedział. - Zdecydowanie wzywamy do pokoju na Ukrainie. Jednocześnie pragniemy przygotować naszą firmę na przyszłość – dodał.