Sieć handlowa Auchan Retail Polska przedstawiła wyniki finansowe za 2021 r. W podanym okresie finansowym spółka odprowadziła do polskiego budżetu ponad 850 mln złotych w postaci podatków i danin.

Auchan: Przychody ze sprzedaży ponad 11 mln złotych, fot. shutterstock

Auchan Polska publikuje wyniki za 2021 r.

- Podatek od sprzedaży detalicznej wyniósł 109 mln, zapłacona nadwyżka podatku VAT to 307 mln, podatek CIT to 31 mln (spółka wykorzystała straty z poprzednich lat). Odprowadzone kwoty zaliczek i obciążeń z tytułu ZUS i PIT to 349 mln złotych - informuje sieć.

Przychody ze sprzedaży Auchan wyniosły 11 188 mln złotych. Sieć rozwinęła sprzedaż swoich produktów marek własnych oraz markę Pewni Dobrego.

Auchan: rozwój e-commerce

W 2021 roku Auchan wdrażała i realizowała założone w strategii cele: wzrost rentowności dzięki poprawie zarządzania działalnością operacyjną i rozwój e-commerce w kolejnych miastach w Polsce. Firma kontynuowała też rozwój sieci, otworzyła sześć kolejnych sklepów pod marką Easy Auchan na stacjach paliw bp oraz nowe sklepy franczyzowe.

– W 2021 byliśmy w stanie ustabilizować wyniki na poziomie umożliwiającym inwestycje konieczne do realizacji naszej strategii. Jestem pewien, że razem z ekipą pracowników będziemy mogli się rozwijać i w dalszym ciągu realizować potrzeby lokalnych społeczności – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

W 2021 roku Auchan zarządzało 102 sklepami w Polsce

Sieć Auchan zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 222 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 321 mln PLN.

W 2021 roku Auchan zarządzało 102 sklepami w Polsce: 70 hipermarketami i 32 supermarketami. Firma zatrudnia ponad 17 000 osób. Spółka w trakcie roku wyłączyła działalność związaną ze sprzedażą detaliczną paliw.

Auchan Retail Polska to wielkoformatowa sieć sprzedaży detalicznej o francuskich korzeniach, obecna w Polsce od 1996 r., zarządzająca na polskim rynku siecią hipermarketów pod marką Auchan, supermarketów pod marką Auchan Supermarket, sklepami typu convenience store pod marką Easy Auchan, sklepami osiedlowymi pod marką Moje Auchan, a także kanałem handlu e-commerce. Sieć posiada również sklepy franczyzowe w formacie supermarket i hipermarket.

