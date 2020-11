Auchan przyznaje dodatkowe bony zakupowe dla pracowników

Auchan Retail Polska przystępuje do Polskiego Paktu Plastikowego

Przed Świętami, oprócz zwyczajowych bonów uzależnionych od stażu pracy, a także rozdawanych w wielu lokalizacjach paczek, po raz pierwszy w tym roku pracownicy skorzystają z kart przedpłaconych - o wartości kilkuset złotych (dokładna wartość uzależniona od sytuacji socjalnej pracownika).

Dodatkowo, wraz z podziękowaniami, pracownikom pracującym w sklepach i Auchan Direct przekazane zostaną noworoczne bony zakupowe o wartości 500 złotych.

- Ponownie stajemy w obliczu wyjątkowych wyzwań, jakie niesie ze sobą zmieniająca się sytuacja epidemiczna w kraju i rosnąca skala kryzysu z tym związanego – mówi Gérard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.

- Podobnie jak w marcu br., gdy kryzys ten się zaczynał, tak i dziś chcę wyraźnie podkreślić – ekipy naszych sklepów oraz e-commerce, zapewniające naszym klientom ciągłość zaopatrzenia w tej nadzwyczajnej sytuacji, to prawdziwi bohaterowie. To oni pozostają na pierwszej linii każdego dnia, tak byśmy mogli bez przeszkód otwierać nasze sklepy i zapewniać profesjonalny poziom obsługi, zawsze w bezpiecznych warunkach. Przyznane bony to wyraz wdzięczności i podziękowanie za ich zaangażowanie i mobilizację. Wierzę, że dzięki nim także tym razem uda nam się zmierzyć z przywróconymi w handlu obostrzeniami, zwłaszcza w tak ważnym, przedświątecznym okresie – dodał.