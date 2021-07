Auchan redukuje plastik oraz ślad węglowy

Zobowiązania Auchan w obszarze zrównoważonego rozwoju stanowią istotny element założeń transformacji firmy - mówi Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Autor: Olimpia Wolf

Data: 19-07-2021, 13:03

Auchan redukuje plastik oraz ślad węglowy. Fot. Grabowski Foto / Shutterstock.com

70% produktów marki własnej Auchan jest oznaczonych etykietą Nutri-score.



Sieć planuje obniżyć zużycie energii elektrycznej o 25% w latach 2014-2022 oraz zmniejszyć o 20% emisję dwutlenku węgla w transporcie towarów.

Auchan edukuje konsumentów w zakresie prawidłowego odczytywania oznaczeń dotyczących przydatności do spożycia.



- Jakie zobowiązania przyjęła państwa sieć handlowa w obszarze zrównoważonego rozwoju? - Zobowiązania Auchan w obszarze zrównoważonego rozwoju zawarte zostały w strategii Auchan i stanowią istotny element założeń transformacji firmy i planów działań. Do roku 2022 wyznaczyliśmy trzy główne cele: promować dobre, zdrowe i lokalne jedzenie oraz oznaczyć wszystkie produkty marki własnej Auchan etykietą żywieniową Nutri-score. Obecnie 70% produktów marki własnej jest oznaczonych etykietą Nutri-score, a wszystkie zostaną oznaczone do połowy przyszłego roku - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

- Drugim celem jest walka z marnotrawstwem żywności oraz nadmiernym zużyciem plastiku. W tym zakresie główna działania skierowane są na wymiana opakowań na produktach marki własnej na przyjazne dla środowiska – kompostowalne i nadające się do recyklingu. Trzecim celem jest zmniejszenie naszego śladu węglowego, a konkretnie zmniejszenie emisji CO2 w transporcie, zmniejszenie zużycia energii i szukanie źródeł energii bardziej przyjaznych dla środowiska. W planach mamy również zatwierdzenie polityki dobrostanu zwierząt - tłumaczy.

Dorota Patejko podkreśla, że dla Auchan tematem niezwykłej wagi jest również redukcja śladu węglowego.

- Wyrazem tego są m.in. inwestycje w energooszczędne rozwiązania i technologie. W naszej strategii zaplanowane zostało obniżenie zużycia energii elektrycznej o 25% w latach 2014-2022 oraz zmniejszenie o 20% emisji dwutlenku węgla w transporcie towarów. W podsumowaniu roku 2020 nasza sieć odnotowała redukcję zużycia energii o 13 000 000 kWh, co oznacza mniejszą o 4 490 ton emisję CO2. Naszą ambicja jest, aby w roku 2022 100% wykorzystywanej przez Auchan Retail Polska energii nie pochodziło z węgla - przechodzimy na zieloną energię. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem pierwszych instalacji fotowoltaicznych na naszych budynkach - opowiada przedstawicielka sieci.

GOZ, czyli naprawa, ponowne użycie i recykling

- Przykładem działań Auchan w ramach GOZ jest realizowany obecnie pilotażowy projekt Nowe Życie by Auchan. Koncept ten wpisuje się w strategię CRS określoną w projekcie #Auchan 2022 i opiera się na zasadach gospodarki obiegu zamkniętego - naprawie, ponownym użyciu i recyklingu. Jest wyrazem zaangażowania i promowania przez naszą sieć zrównoważonego stylu życia. Stanowi też ważny krok w kontynuowaniu działań Auchan na rzecz zmniejszenia wpływu na środowisko, poprzez ograniczenie zużycia wody oraz zmniejszenie śladu węglowego - mówi Dorota Patejko.

- W ramach projektu w pięciu hipermarketach sieci na terenie Polski klienci mogą, oprócz dostępnych już kolekcji odzieżowych, takich jak np. marki własnej InExtenso, kupić używane, sprawdzone, czyste i posortowane ubrania innych, znanych marek w opcji “second hand” w atrakcyjnych cenach. Projekt realizowany jest we współpracy z francuską firmą Patatam, specjalizującą się w odzyskiwaniu i sprzedaży odzieży używanej - opowiada.

- Czy sieci handlowe mogą mieć realny wpływ na zmianę postaw konsumentów w zakresie większego dbania o środowisko?

- Świadomość konsumentów w tym obszarze cały czas rośnie dzięki edukacji oraz różnym akcjom uwrażliwiającym na ten aspekt. Bez wątpienia sieci handlowe poprzez swoje działania mogą wpływać na zmianę postaw. Przykładem działań o charakterze edukacyjnym naszej sieci jest zrealizowana w październiku 2020 roku, wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności kampania „Oznaczenie ma znaczenie”. Miała ona na celu edukowanie konsumentów w zakresie prawidłowego odczytywania oznaczeń dotyczących przydatności do spożycia – że produkt oznaczony symbolem "najlepiej spożyć przed" można bezpiecznie spożyć także po wskazanym terminie, po uprzednim sprawdzeniu jego jakości. Inaczej rzecz ma się w przypadku oznaczenia "należy spożyć do" – wskazana na opakowaniu data mówi o końcu przydatności produktu do spożycia - podsumowuje Dorota Patejko.