Auchan Retail Polska obniża ceny 6 000 produktów

Od 1 lipca klienci Auchan będą mogli kupić po nowych, niższych cenach m.in. artykuły niemowlęce i żywność dla dzieci, pieczywo, ciasta, desery i dodatki, kawę i herbatę, oleje, sosy i przyprawy, konserwy, zupy, dania gotowe, mąkę, cukier, warzywa, ryby, wędliny, sery, mleko, jaja, kosmetyki, a także sprzęt AGD, meble ogrodowe i wiele innych.

– Udało się nam sprawnie przygotować wszystkie sklepy sieci do wprowadzanych dziś zmian. W ten sposób nasi klienci od samego początku będą mogli cieszyć się niższymi cenami tak imponującej liczby produktów z naszej oferty. Mam nadzieję, że korzystnie wpłynie to na ich możliwości zakupowe, co zawsze pozostaje w centrum naszej uwagi – mówi Gerard Gallet, dyrektor generalny Auchan Retail Polska.