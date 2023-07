Jak podkreślił Alexandre Saussard, dyrektor Generalny Auchan Polska, w 2022 r. sieć konsekwentnie budowała przewagę konkurencyjną stawiając na dalszy rozwój opartego na wielokanałowości modelu sprzedaży.

- Wprowadzaliśmy nowe koncepty sprzedaży, innowacyjne ścieżki zakupowe i usługi, zarówno offline jak i online, cały czas dbając o to, by w ramach tego zintegrowanego ekosystemu nasi klienci mieli pełną swobodę wyboru dogodnej dla nich formy zakupów. Ten kierunek rozwoju kontynuujemy także w tym roku. Najlepszym tego przykładem jest uruchomiony niedawno pierwszy bezobsługowy sklep formatu Auchan GO, w którym wykorzystane zostały zaawansowane rozwiązania oparte na technologii sztucznej inteligencji. Czynny 24 godziny przez 7 dni w tygodniu umożliwia klientom robienie zakupów w sposób wyjątkowo szybki i komfortowy – dodał Alexandre Saussard.