Auchan Retail Polska rozszerza partnerstwo z To Good To Go

Od 17 sierpnia 2021 r. w 10 kolejnych sklepach sieci na terenie Warszawy i okolic klienci mogą, poprzez aplikację Too Good To Go, zamawiać specjalne paczki zawierające pełnowartościowe i atrakcyjne cenowo produkty o krótkich terminach przydatności. Usługa uruchomiona w grudniu 2020 roku, do tej pory dostępna była w 14 sklepach. Obecnie obejmuje już 24 lokalizacje.

Autor: informacja prasowa

Data: 18-08-2021, 11:56

Auchan Retail Polska rozszerza partnerstwo z To Good To Go; fot. shutterstock

Wszystkie paczki zamawiane w ramach usługi Too Good To Go mają charakter „niespodzianek”, ich skład zmienia się każdego dnia. Sklepy mogą oferować Paczkę Mix Spożywczy zawierającą różne produkty spożywcze, Paczkę Zieleniak zawierającą owoce i warzywa, Paczkę Bistro z kanapkami i sałatkami, Paczkę Pieczywo i Ciasta oraz Paczkę Wege Mix. Odbiór zamówień odbywa się w Punktach Obsługi Klienta. Z myślą o jeszcze większej dbałości o ochronę środowiska, produkty pakowane są do papierowych toreb Too Good To Go lub do toreb przyniesionych przez klientów.

Zainicjowane pod koniec ubiegłego roku partnerstwo z aplikacją Too Good To Go to kolejna inicjatywa Auchan Retail Polska na rzecz niemarnowania żywności.