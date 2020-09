Auchan Retail Polska wprowadza etykiety żywieniowe Nutri-Score

PAH: Pandemia nasiliła niedożywienie. To duży potencjał dla współpracy z firmami handlowymi i spożywczymi (wywiad)

Coraz więcej polskich klientów dokonuje świadomych wyborów żywieniowych, zwraca szczególną uwagę na walory odżywcze i zdrowotne produktów, a od producentów i sklepów oczekuje precyzyjnej informacji na ten temat. Wprowadzając prostą w odczytaniu i zrozumiałą etykietę żywieniową Nutri-Score chcemy ułatwić naszym klientom wybór najzdrowszych produktów. Do końca bieżącego roku już 30% produktów marki własnej Auchan będzie oznaczone tą etykietą, a wszystkie produkty marki własnej oznaczymy do końca 2022 r. – mówi Radosław Dac, dyrektor Produktów Auchan Retail Polska.

System Nutri-Score jest wskaźnikiem oceniającym produkt w pięciostopniowej skali od A (produkty najzdrowsze) do E (produkty najmniej zalecane). Symbolom literowym towarzyszą oznaczenia kolorystyczne – zielony kolor to produkty najlepsze, czerwony kolor to produkty, po które powinniśmy sięgać najrzadziej. Na ocenę danego produktu pozytywnie wpływa m.in. zawartość owoców, warzyw, błonnika i białka. Negatywnie oceniane są zaś te z wysoką zawartością cukru, kwasów tłuszczowych nasyconych oraz soli. Oznakowanie Nutri-Score nie jest umieszczane na opakowaniach produktów jednoskładnikowych i na butelkach z wodą.

Auchan Retail Polska aktywnie wdraża kompleksowe działania mające na celu wsparcie zdrowego odżywiania i poprawy życia mieszkańców. Zaliczają się do nich działania podejmowane między innymi w trosce o środowisko naturalne, wsparcie dla lokalnych społeczności, dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, a także troska o ich siłę nabywczą. Wszystkie prospołeczne działania Auchan Retail Polska organizowane są pod wspólnym hasłem: #wspieramyWas.