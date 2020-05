Auchan rozszerza asortyment produktów ochrony osobistej

Produkty ochrony osobistej można kupić we wszystkich sklepach sieci Auchan. Cały asortyment wyłożony jest w jednym miejscu, w dedykowanej alejce w każdym sklepie. Produkty są dobrze oznaczone i widoczne, co ułatwia konsumentom zakupy. Klienci mają do wyboru 26 rodzajów płynów i żeli antybakteryjnych do rąk, 14 rodzajów mydeł antybakteryjnych, 7 rodzajów środków antybakteryjnych do powierzchni i 4 do prania, a także 16 rodzajów maseczek, w tym 13 wielorazowego użytku, 2 rodzaje jednorazowych oraz przyłbicę.

Kupujący będą mogli zapoznać się z ofertą maseczek w gazetce informacyjnej dostępnej od 12 maja br. Oprócz zdjęć wszystkich rodzajów maseczek i ich cen znajdą się tam również porady, jak je prawidłowo założyć i zdjąć z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej Auchan Retail Polska podejmuje działania gwarantujące płynność sprzedaży i bezpieczne warunki zakupów, tak ważne w okresie trwającej epidemii. Sieć wprowadza także nowe usługi, dzięki którym klienci mogą kupić wszystko co niezbędne, także pozostając w domu i ograniczając kontakty z innymi do minimum. Te działania Auchan organizowane są pod wspólnym hasłem: #wspieramyWas.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.