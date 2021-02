Auchan rozszerza partnerstwo z Too Good To Go

Od 6 lutego w 11 kolejnych sklepach sieci na terenie Warszawy i okolic (Auchan Piaseczno, Auchan Marki, Auchan Modlińska, Moje Auchan Odkryta, Auchan Światowida, Auchan Zielonka, Auchan Ursynów, Auchan Bonifacego, Auchan Konstancin, Auchan Wilanów, Auchan Grójec), klienci mogą, poprzez aplikację Too Good To Go, zamawiać specjalne paczki zawierające pełnowartościowe i atrakcyjne cenowo produkty o krótkich terminach przydatności.

W grudniu 2020 roku usługa została uruchomiona w trzech pilotażowych lokalizacjach. Obecnie jest dostępna już w 14 sklepach.

Wszystkie paczki zamawiane w ramach usługi Too Good To Go mają charakter „niespodzianek”, ich skład zmienia się każdego dnia. Klienci mają do wyboru Paczkę Mix zawierającą różne produkty spożywcze, Paczkę Zieleniak zawierającą owoce i warzywa oraz Paczkę Bistro z kanapkami i sałatkami oraz produktami z cukierni.

Odbiór zamówień odbywa się w Punktach Obsługi Klienta. Z myślą o jeszcze większej dbałości o ochronę środowiska, produkty pakowane są do papierowych toreb Too Good To Go lub do toreb przyniesionych przez klientów.

Zainicjowane pod koniec ubiegłego roku partnerstwo z aplikacją Too Good To Go to kolejna inicjatywa Auchan Retail Polska na rzecz niemarnowania żywności.