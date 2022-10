Nową usługą objętych będzie ponad 384 tys. klientów, mieszkańców Częstochowy i okolicznych gmin. Dla klientów, którzy jako pierwsi złożą zamówienie przez Internet na stronie zakupy.auchan.pl czekają niespodzianki.

To kolejny etap digitalizacji ścieżki zakupowej klienta w Auchan. Zamówienia przez stronę zakupy.auchan.pl z dostawą do domu są już dostępne w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach (Górny Śląsk), Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie, Lublinie, Rzeszowie, Toruniu i Bydgoszczy oraz w Białymstoku.

Oferta produktowa obejmuje ponad 12 000 artykułów. Są to m.in. produkty świeże, również te na wagę - owoce i warzywa, mięsa i wędliny, mrożonki, wody i napoje, produkty spożywcze suche, artykuły dla dzieci, żywność dla zwierząt, kosmetyki, środki czystości i higieny osobistej, mały sprzęt elektroniczny.

Auchan w Polsce obecne jest na rynku e-grocery od ponad 10 lat. Ciągły wzrost zainteresowania zakupami przez Internet z dostawą do domu, obserwowany we wszystkich regionach, w których oferujemy tę usługę naszym klientom, inspiruje nas do rozwijania tej ścieżki zakupowej. Cieszymy się, że teraz także mieszkańcy Częstochowy i okolic będą mogli z niej korzystać

– mówi Małgorzata Piekarska, Dyrektor Marki/Klienta/Data/ Digital/IT Auchan Retail Polska.