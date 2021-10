Auchan rozwija działania na rzecz dobrostanu kurcząt

Auchan Retail Polska przystępuje do European Chicken Commitment, europejskiej inicjatywy, której celem jest poprawa dobrostanu kurcząt mięsnych.

Auchan Retail Polska w zgodzie ze strategią zrównoważonego rozwoju przystępuje do European Chicken Commitment. / fot. PTWP

Dołączenie Auchan Retail Polska do European Chicken Commitment to kolejny krok w stronę oferty zrównoważonej, zbudowanej w oparciu o poszanowanie dobrostanu zwierząt. W związku z tym sieć zobowiązuje się realizować kwestie takie, jak:

● zmniejszenie zagęszczenia kurczaków na fermach,

● rezygnację z hodowli ras szybkorosnących,

● zapewnienie kurom dostępu do naturalnego światła i grzęd, rezygnacja z klatek i systemów wielopoziomowych

● odejście od metod uboju sprawiającego zbędny ból (typu ogłuszanie elektryczne).

Auchan będzie stosować się do wszystkich przepisów UE związanych z dobrostanem zwierząt oraz będzie uczestniczyć w zewnętrznych audytach, a także corocznych raportach.

– Przystąpienie do European Chicken Commitment jest kolejnym, ważnym krokiem na drodze zrównoważonego rozwoju. Jest to również nasza odpowiedź na nowe oczekiwania konsumentów w tym zakresie. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych są przez naszych klientów doceniane – mówi Radosław Dac, dyrektor Produktów w Auchan Retail Polska.

Przystąpienie Auchan do European Chicken Commitment stanowi kontynuację wcześniejszych działań sieci na rzecz dobrostanu zwierząt. W marcu 2021 r. firma podjęła decyzję, że do roku 2025 całkowicie wycofa ze sprzedaży jaja świeże z chowu klatkowego oraz wyeliminuje je ze wszystkich produktów marki własnej, zawierających w swoim składzie jaja świeże i przetworzone. Wcześniej sieć zaprzestała sprzedaży jaj klatkowych pod marką własną - od stycznia br. oferta jaj świeżych marki własnej Auchan oparta jest wyłącznie na jajach z hodowli ściółkowych, wolnowybiegowych i ekologicznych.