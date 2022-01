Auchan rozwija program lojalnościowy. Jak można z niego skorzystać?

Data: 31-01-2022, 13:25

Auchan rozwija program lojalnościowy, fot. shutterstock

Nowa Skarbonka w Auchan

Auchan Retail Polska rozwija swój program lojalnościowy i wprowadza wiele zmian w Programie Skarbonka oferując dodatkowe korzyści dla klientów sieci. Po uzyskaniu określonego w regulaminie statusu klienci Auchan będą mogli skorzystać z rabatów na Kartę Skarbonka, program zawiera także dodatkowe benefity dla seniorów, którzy ukończyli 60 lat i posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Uczestnicy programu mogą też korzystać z wielu przywilejów jak np. bezterminowe zwroty pełnowartościowych produktów.

– Działając na rzecz poprawy jakości życia i siły nabywczej polskich konsumentów, cały czas pracujemy w naszej firmie nad rozwojem i poszerzaniem usług odpowiadających na ich różnorodne potrzeby. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu zmian w programie lojalnościowym Skarbonka z myślą właśnie o naszych klientach – aby zaoferować im nowoczesny program i szereg nowych udogodnień. Nowy Program Skarbonka to także ukłon w stronę seniorów, których potrzeby są często trudniejsze do zrealizowania. Mamy nadzieję, że nasi klienci doceniają możliwość oszczędzania na zakupach – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor Marki/ Klienta/ DATA/ Digital/ IT/ Projektów w Auchan Retail Polska.

Auchan z ofertą dla seniorów

W ramach Nowego Programu Skarbonka za każdą wydaną złotówkę klienci otrzymają 1 punkt na karcie, a dodatkowo za pierwsze zakupy każdego dnia klient otrzyma 15 punktów. Liczba zdobytych punktów będzie oznaczała posiadanie jednego z trzech statusów: Srebrnego, Złotego lub Platynowego. Każdy status daje dodatkowe usługi, rabaty i korzyści oraz niespodziankę na urodziny. Środki uzyskane w ramach poszczególnych statusów są do wykorzystania przez 12 miesięcy. Punkty statusowe po osiągnięciu wyższego statusu zerują się, a zebrane środki należy wykorzystać do końca roku kalendarzowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych Auchan w ramach Nowego Programu Skarbonka uruchamia ofertę SENIOR dającą możliwość min. 1% rabatu za każde zakupy na kartę Skarbona oraz dodatkowo 5% rabatu za zakup produktów z logo Auchan. Dodatkowo Senior automatycznie uzyskuje status Złoty jako najniższy gwarantowany.

W ramach Nowego Programu Skarbonka obowiązują wcześniejsze korzyści, 5% rabatu na kartę Skarbonka za całe zakupy dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, bezterminowe prawo do zwrotu towarów, niższe ceny, czy ekstra zyski (Happy Days).

Przystąpienie do Nowego Programu Skarbonka jest proste i dostosowane do klientów. Można korzystać z tradycyjnej plastikowe karty otrzymanej w kasie lub cyfrowej wygenerowanej w Aplikacji Mobilnej Auchan.