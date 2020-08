Auchan rusza z akcją "Wymień stary plecak na nowy"

Startuje akcja promocyjna Auchan Retail Polska, związana z początkiem roku szkolnego. Skierowana jest ona do uczniów oraz ich rodziców. Od 6 do 16 sierpnia br. w hipermarketach Auchan będzie można wymienić stary plecak szkolny na nowy. Klienci, którzy przyniosą stary plecak szkolny do Punktu Obsługi Klienta otrzymają bon na zakup nowego ze zniżką 50 proc. Stare plecaki powrócą do obiegu po rewitalizacji lub ich przetworzeniu.