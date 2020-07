Auchan rusza z asortymentem szkolnym. Ponad 2900 produktów

Powrót do szkoły to doroczna akcja handlowa Auchan Retail Polska skierowana do uczniów i ich rodziców. W skład oferty wchodzi ponad 2900 artykułów, wśród których znajdziemy produkty przyjazne dla środowiska, wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu, posiadające certyfikat FSC lub które można kupić bez zbędnych opakowań.