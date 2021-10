Auchan rusza z naborem projektów dot. żywności prozdrowotnej

Fundacja Auchan rusza z międzynarodowym naborem projektów, pod hasłem #łączynastocodobre. W ramach tej inicjatywy oczekiwane są innowacyjne projekty na rzecz dostępu do zdrowej żywności, która jest jednocześnie czynnikiem wzmacniania więzi społecznych.

Auchan rusza z naborem projektów dot. żywności prozdrowotnej, fot. shutterstock

Auchan rusza z międzynarodowymi projektami CSR

Projekty powinny być zgłaszane przez stowarzyszenia i fundacje współpracujące lokalnie ze sklepami Auchan – kluczowym kryterium wyboru projektów jest obecność pracowników Auchan, jako wolontariuszy. Łączna wartość dotacji przeznaczona na projekty w Polsce wynosi ponad 700 tys. zł.

Fundacja Auchan zaprasza pracowników firmy, niezależnie od pełnionej funkcji, do zaangażowania się w projekty lokalnych stowarzyszeń, czy fundacji, które promują dostęp do dobrej żywności. Projekty można zgłaszać w Polsce do 30 listopada. Dodatkowo, w pierwszym kwartale 2022 r. zostaną podjęte decyzje odnośnie wyboru projektów, które wezmą udział w konkursie we Francji z możliwością otrzymania dodatkowego międzynarodowego grantu.

Projekty mogą być zgłaszane przez fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje działające na rzecz pożytku publicznego, które mają swoją siedzibę w bliskim sąsiedztwie sklepu Auchan (strefa do 50 km). Fundacja Auchan wyróżni te projekty, które są oryginalne, innowacyjne i użyteczne dla lokalnej społeczności. Proponowane inicjatywy powinny być skierowane do grup potrzebujących wsparcia, powinny pomagać w rozwijaniu relacji społecznych oraz uwzględniać zaangażowanie pracowników Auchan podczas ich realizacji, w ramach wolontariatu pracowniczego.

Auchan chce wspierać lokalne społeczności

– Żywność to główne wyzwanie XXI wieku. Z jednej strony mamy nadmiar żywności, marnujemy ją, walczymy z otyłością, z drugiej strony cierpimy na jej brak, na nierówną dystrybucję. Poprzez działalność Fundacji Auchan chcemy wspierać lokalne społeczności, budować relacje międzypokoleniowe, wzmocnić więzi między organizacjami, pracownikami Auchan oraz otoczeniem społecznym sklepów. Możemy patrzeć na żywność jako problem - społeczny, ekologiczny, lub jak na szansę do zmiany na lepsze i to od nas zależy w jaki sposób tę szansę wykorzystamy – mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

Fundacja Auchan powstała z połączenia Fundacji Auchan na rzecz młodzieży, która działała w Polsce od 2011 roku, z Fundacją Weave our future, działającą w Azji. Od 2011 roku Fundacja Auchan na rzecz młodzieży wsparła ponad 100 lokalnych projektów w Polsce o wartości ponad 1 miliona euro. Obecna Fundacja Auchan, zainaugurowała symbolicznie swoją działalność 16 października, właśnie z okazji obchodów Światowego Dnia Żywności. Fundacja Auchan działa pod egidą Fondation de France. Misją Fundacji Auchan jest promowanie dostępu do dobrej żywności, jako elementu budowania więzi społecznych.

Nabór projektów będzie również realizowany w Hiszpanii, Bangladeszu, Francji, na Węgrzech, w Indiach, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Senegalu, na Tajwanie i Ukrainie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszenia i wymogów formalnych są dostępne bezpośrednio w sklepach Auchan, w Punktach Obsługi Klienta. Projekty można zgłaszać w Polsce do 30 listopada br.

Ogłoszenie połączenia się dwóch Fundacji w jedną Fundację Auchan poprzedziła międzynarodowa akcja zbiórek żywności oraz animacji zasad zdrowego odżywiania i dobrych, zdrowych produktów, która w Polsce odbyła się pod hasłem #Otwarcinadobro. W ramach tej inicjatywy ponad 200 wolontariuszy Auchan, od 15 września do 15 października zebrało w 70 lokalnych zbiórkach ponad 6 ton żywności dla potrzebujących.