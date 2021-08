Auchan rusza z nową kampanią wizerunkową

Pod hasłem Przepisy Auchan rusza nowa kampania wizerunkowa Auchan Retail Polska, w której produkty marki własnej Pewni Dobrego towarzyszą bohaterom kampanii w szczególnych chwilach codziennego życia. Narracja kampanii nawiązuje do konwencji przepisów kulinarnych.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 24-08-2021, 16:56

Auchan rusza z nową kampanią wizerunkową, fot. shutterstock

Każda opowiedziana historia pokazuje w emocjonalny sposób przepis na udane chwile w życiu oraz to, jak produkty Auchan mogą współtworzyć wyjątkowe relacje między ludźmi. Prezentowane opowieści w pozytywny sposób łączą unikalną ofertę sieci z codziennymi przyjemnościami życia jej klientów. Pierwszy z serii spotów przygotowanych w ramach kampanii emitowany będzie w telewizji począwszy od 23 sierpnia br.

W kampanii Przepisy Auchan poprzez pryzmat wyjątkowych produktów marki Pewni Dobrego sieć podpowiada konsumentom, jak cieszyć się prostą ale bardzo ważną codziennością, jak dzielić się z innymi tym, co dobre, jak każde spotkanie przy stole zamienić w prawdziwą ucztę smakowych doznań i niezapomnianych wrażeń. Auchan chce towarzyszyć swoim konsumentom w ich życiu, kreować jakościowy czas spędzany razem przy stole, inspirować rozmowy i uruchamiać pozytywne relacje. Ciekawe historie wpisane w wątek kulinarny prezentują markę Auchan jako eksperta dobrego smaku i dostawcę wysokiej jakości produktów.

Kluczową rolę w kampanii grają produkty Pewni Dobrego, które przedstawione są jako dyskretni uczestnicy życia. W pierwszej odsłonie kampanii, pod wspólnym tytułem “Przepis na romantyczny wieczór”, takim cichym bohaterem są pomidory Pewni Dobrego.

Produkty wytwarzane z poszanowaniem środowiska

– Przez 25 lat obecności na polskim rynku byliśmy skupieni na budowaniu wśród konsumentów świadomości najszerszej oferty produktowej w najniższej cenie i nadal ten kierunek kontynuujemy. Teraz zdecydowaliśmy się na kolejny krok, dlatego uruchomiliśmy szeroką kampanię, w której opowiadamy o emocjach stojących za marką Auchan oraz o produktach, które wybieramy dla naszych klientów i które wytworzone zostały z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt oraz podkreślające walory smakowe. Kampania pokazuje także, że jedzenie to coś więcej, to przede wszystkim możliwość spędzania czasu razem przy wspólnym stole, rozmowy, emocje. To bardzo ważne i życiowe – komentuje Małgorzata Piekarska, Dyrektor Marki, Konceptów Klienta, Data, Digital oraz Systemów Informatycznych Auchan Retail Polska.

Kampanię opracowała i zrealizowała agencja Havas Engage Warsaw. Obejmuje ona telewizję (spoty 30 i 15”), Internet wraz z komunikacją SM, punkty sprzedaży oraz reklamę zewnętrzną. Za planowanie i zakup mediów odpowiada dom mediowy MediaCom. Za produkcję filmów dom produkcyjny Dynamo Film Studio. Spoty będą prezentowane w sierpniu i wrześniu br.