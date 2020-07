Auchan rusza z nową usługą click&collect

Od 14 lipca br. klienci tych miast będą mogli złożyć zamówienie na stronie internetowej https://zakupy.auchan.pl/ wybierając z listy ponad 6000 produktów dostępnych w ramach nowej usługi a następnie odebrać swoje zakupy we wskazanym sklepie.

Click&collect to kolejny krok w rozwoju oferowanych przez Auchan usług phygital, które łączą w sobie elementy tradycyjnej ścieżki zakupowej z zakupami online. To także odpowiedź na stale zmieniające się preferencje naszych klientów, zwłaszcza w ostatnim okresie, kiedy kwestie bezpieczeństwa nabrały szczególnego znaczenia. Usługa click&collect pozwala zamówić produkty online i odebrać je we wskazanym sklepie - w dogodnym czasie i bez konieczności wchodzenia na halę sprzedażową sklepów. Jesteśmy przekonani, że ta opcja zadowoli zwłaszcza tych klientów, którzy doceniają możliwość wyboru z możliwie jak najszerszej gamy produktów, a przy tym zależy im na sprawnych, szybkich i bezpiecznych zakupach – mówi Małgorzata Piekarska, dyrektor marki, konceptów klienta, data, digital i SI / projekty Auchan Retail Polska.

Oferta produktowa usługi click&collect obejmuje produkty świeże, owoce i warzywa, mięsa i wędliny, mrożonki, kosmetyki, wody i napoje, produkty spożywcze suche, artykuły dla dzieci oraz żywność dla zwierząt.

Aby skorzystać z usługi wystarczy zarejestrować się na stronie https://zakupy.auchan.pl/, skompletować i zatwierdzić koszyk. Po odbiór zamówienia należy zgłosić się do Punktu Obsługi Klienta w wymienionych lokalizacjach w wybranym wcześniej przedziale czasowym. Płatność za zakupy ma miejsce przy odbiorze natomiast sama usługa click&collect jest bezpłatna dla klientów.