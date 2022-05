Auchan sprzedaje polskie truskawki. Ile kosztują?

Sezon na owoce sezonowe jest jeszcze przed nami, w tej chwili dopiero startuje. Dlatego czereśnie i wiśnie nie są jeszcze w naszej sprzedaży, natomiast mamy w ofercie polskie truskawki - informuje w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl sieć handlowa Auchan Polska.

Autor: oprac. OW

Data: 20-05-2022, 13:31

Auchan sprzedaje polskie truskawki, fot. shutterstock

Tegoroczny sezon truskawkowy powoli nabiera rozpędu.

Ceny żywności, w tym truskawek, budzą ostatnio dużo emocji.

Sprawdzamy, ile kosztują truskawki sprzedawane w sieciach handlowych.

Ceny żywności: Ile kosztują truskawki w Auchan?

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Do 10 maja truskawki w sklepach naszej sieci pochodziły w 100% z Hiszpanii i Grecji. Ich cena w promocji kształtowała się na poziomie 5 zł za 500 g. Od 15 maja sprzedajemy tylko polską truskawkę z tunelu, w cenie ok. 9 zł za 250 g. Ceny truskawek będą spadały, gdy pojawi się truskawka z pola. Polskie truskawki dostępne są w Auchan do końca września - informuje sieć handlowa Auchan Polska.

- Sezon na polskie czereśnie przypada od połowy czerwca do połowy lipca – to czas, kiedy można je kupić w naszych sklepach. Wcześniej dostępne są czereśnie importowane z Mołdawii, Serbii i Hiszpanii. W asortymencie owoców sezonowych nie może zabraknąć wiśni. W Auchan sprzedajemy wiśnie pochodzące w 100% z Polski - dodaje sieć.

Największym powodzeniem wśród owoców sezonowych cieszą się: truskawka, czereśnia, malina, jagoda, borówka, śliwka, wiśnie i porzeczka. Wśród owoców importowanych najchętniej kupowane są arbuzy, nektarynki, brzoskwinie i morele.

Początek sezonu na truskawki

- Jeśli chodzi o ceny, to dostępna obecnie polska truskawka jest tańsza o ok. 15% w stosunku do cen z tego samego okresu w ubiegłym roku. Należy jednak pamiętać, że to dopiero początek sezonu i faktyczną różnicę będzie można oszacować bliżej połowy czerwca - podsumowuje sieć handlowa.

Ceny pierwszych truskawek w naszym kraju były dość wysokie - sięgały nawet 30 zł/kg. Obecnie podaż się zwiększa, a ceny spadają. Na podwarszawskich Broniszach według oficjalnych informacji rynku polskie truskawki sprzedawane są za 15-17 zł/kg. Trzeba podkreślić, że cena w danym momencie zależy od podaży, odmiany i rodzaju opakowania. Ceny truskawek w tym miejscu potrafią dość do 20 zł/kg. Na Giełdzie Goławin 19 maja 2022 roku poranne ceny truskawek wynosiły nawet 30 zł za łubiankę.

Zapraszamy do lektury innych tekstów o cenach truskawek:

Ceny owoców: Ile kosztują truskawki w Carrefourze?

Truskawki w Biedronce. Ile kosztują?