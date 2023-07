Od 1 lipca 2023 r. wprowadzone zostały w Auchan nowe stawki wynagrodzeniowe dla wszystkich grup pracowników firmy. Podano ile zarabiają nowo zatrudnieni, a ile doświadczeni pracownicy.

Nowe stawki wynagrodzeniowe w Auchan; fot. PAP/Mateusz Marek

Ile zarabiają pracownicy Auchan?

Jak podaje Auchan, nowo zatrudnione osoby zatrudnione na stanowisku sprzedawca-kasjer mogą obecnie liczyć na wynagrodzenie od 3800 PLN do 4650 PLN brutto, natomiast płace nowo zatrudnionych pracowników wsparcia klienta wynoszą obecnie od 3900 PLN do 4900 PLN brutto.

- Na wyższe wynagrodzenia mogą liczyć doświadczeni pracownicy. Nowe stawki obowiązują również w dynamicznie rozwijających się zawodach e-commerce. Przykładowo, nowozatrudniony dostawca zakupów zrobionych on-line zarobi od 4700 PLN do 5450 PLN brutto - podało biuro prasowe sieci.

Praca w Auchan - szkolenia i rozwój

Auchan chwali się, że oferuje swoim pracownikom wyjątkowo bogaty wybór szkoleń i różnorodnych programów rozwojowych.

- W 2022 r. w przynajmniej jednym szkoleniu uczestniczyło już 92% z naszych 17 000 pracowników. W 2023 roku planujemy przeszkolić wszystkich pracowników. Większość pracowników odbędzie kilka szkoleń w roku. Przewidujemy 4 razy więcej godzin szkoleniowych, niż rok wcześniej - mówi Arkadiusz Mika, dyrektor Zasobów Ludzkich w Auchan Retail Polska.

Akcjonariat pracowniczy i system motywacyjny w Auchan

Wyróżnikiem Auchan jako pracodawcy polskiej branży retail jest realizowany przez firmę od 2001 roku program akcjonariatu pracowniczego, dzięki któremu pracownicy, niezależnie od pełnionego stanowiska, mogą stać się współwłaścicielami firmy. Od początku istnienia akcjonariatu w firmie ponad 90% pracowników Auchan Retail Polska stało się już współwłaścicielami przedsiębiorstwa.

Przejrzysty system motywacyjny wprowadzony przez firmę opiera się na przyznawanych co roku podwyżkach wynagrodzenia zasadniczego, premiach miesięcznych lub półrocznych i kwartalnych oraz nagrodach jubileuszowych. Z kolei przyjęty w firmie system zarządzania ułatwia pracownikom możliwość awansu. Ponad 80% kadry Dyrektorów Auchan to osoby, które zaczynały pracę dla sieci, jako szeregowi pracownicy, stażyści lub managerowie działów.

Benefity dla pracowników Auchan

W ramach dodatkowych benefitów oferowanych w Auchan pracownicy mogą skorzystać z codziennego 50% dofinansowania do obiadów (minimum 2 do wyboru) na stołówce pracowniczej (lub w cateringu) serwującej zarówno potrawy tradycyjne, jak i dania wegetariańskie. Cena drugiego dania jaką płaci pracownik wynosi w zależności od lokalizacji od 5 zł do 8 zł, natomiast cena zupy od 2 zł. Pracownicy Auchan mają rabat na zakupy w sklepach sieci, który wynosi minimum 7,5%.

Firma zapewnia opiekę medyczną dla pracowników za 1 grosz (w tym opieka fizjoterapeutyczna, dostęp do 14 specjalistów i zwrot 60% kosztów stomatologii zachowawczej). Pracownicy otrzymują także kartę EDENRED, dwukrotnie w ciągu roku zasilaną środkami pieniężnymi na zakupy, tuż przed świętami.

Firma zachęca pracowników do skorzystania z programu MULTISPORT, W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielane jest wsparcie w zależności od indywidualnych potrzeb, np. dofinansowanie wczasów pod gruszą, czy nawet pożyczki na remont/zakup mieszkania.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl