Auchan udostępnia swoje sklepy na rzecz Świątecznej Zbiórki Żywności

Od 23 do 28 listopada klienci 47 sklepów sieci, którzy zechcą dołączyć do akcji i podarować najbardziej potrzebującym produkty spożywcze, będą mogli je kupić i zostawić w przygotowanych w tym celu specjalnych koszach. Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczna zbiórka odbędzie się w zmienionej formule – potrwa dłużej niż zwykle, nie pojawią się też tym razem w sklepach wolontariusze.

– Zbiórki żywności, która przekazywana jest na rzecz najbardziej potrzebujących, organizujemy wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności już od ponad dziesięciu lat. Ten rok jest

z pewnością wyjątkowy. Pandemia pogłębiła problemy społeczne, wiele osób znalazło się

w bardzo trudnej sytuacji życiowej i potrzebuje wsparcia. W tym bezprecedensowym czasie nasza pomoc nabiera szczególnego wymiaru, dlatego gorąco zachęcamy do przyłączenia się do akcji zbierania żywności. Jestem przekonana, że razem możemy sprawić, że nadchodzący świąteczny czas będzie bardziej radosny także dla tych, którzy są w największej potrzebie – mówi Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

Aby dołączyć do akcji wystarczy będąc w jednym ze sklepów Auchan kupić dodatkowe produkty i włożyć je do oznakowanych koszy znajdujących się przy kasach. Najbardziej potrzebne są artykuły z długą datą ważności, takie jak mąka, makaron, kasza, cukier, olej, konserwy, przetwory owocowe i warzywne, bakalie czy słodycze.

Świąteczna Zbiórka Żywności to jedna z licznych inicjatyw, które Auchan Retail Polska podejmuje w walce z niedożywieniem. Wiosną tego roku Fundacja Auchan wsparła dożywianie potrzebujących dzieci w ramach akcji Pajacyk bez przerwy oraz współpracując z Polskim Czerwonym Krzyżem. W akcji przekazano 1460 paczek dla 920 dzieci wraz z rodzinami, objętych dożywianiem PAH i PCK. Dodatkowo sfinansowano 10 000 posiłków dla ok. 300 dzieci w okresie wakacji.

Ponadto sieć działa na rzecz niemarnowania żywności. Ostatnia akcja edukacyjna „Oznaczenie ma znaczenie”, zorganizowana została w ramach zainicjowanego w 2019 r. programu „Nie marnujemy, ratujemy!”. We wszystkich sklepach Auchan znajdują się specjalne strefy “ratujące” żywność. Współpracują one także z Bankiem Żywności na swoim terenie. W ramach tej współpracy tylko w 2019 roku przekazane zostało 1 893 tony żywności, co oznacza 3 786 000 posiłków dla najbardziej potrzebujących.

