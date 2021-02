Auchan w 2020 roku obniżył straty żywności o 474 tony

– Marnowanie żywności to problem globalny, badania pokazują, że co roku na świecie wyrzuca się ponad jedną trzecią wyprodukowanej żywności, a w Polsce to aż 9 mln ton. Świadomość społeczna w tym obszarze cały czas rośnie, widzimy też, że coraz więcej naszych klientów zwraca uwagę na ten problem. Walka z marnotrawieniem żywności to jeden z filarów strategii #Auchan 2022. Cały czas dostrzegamy jednak potrzebę edukacji i dalszego uwrażliwiania na tę kwestię, zarówno konsumentów, jak i naszych pracowników, dlatego chętnie podejmujemy inicjatywy w tym zakresie. Nasze działania już przynoszą wymierne efekty i przyczyniają się do poprawy sytuacji – mówi Dorota Patejko, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Auchan Retail Polska.

W 2019 roku Auchan zainicjowało kampanię “Nie marnujemy – ratujemy”, wprowadzając na stałe w każdym ze sklepów specjalnie oznakowaną strefę, w której klienci mogą zakupić pełnowartościowe produkty z krótką datą przydatności do spożycia z 50% rabatem. W ten sposób sieć ratuje produkty spożywcze przed zmarnowaniem, znacząco obniżając ich straty.

Wśród działań podejmowanych przez Auchan na rzecz niemarnowania żywności ważne miejsce zajmuje trwająca od 2014 roku współpraca z Federacją Polskich Banków Żywności. W jej ramach każdy ze sklepów Auchan współpracuje z lokalnym oddziałem Federacji, przekazując produkty spożywcze na rzecz najbardziej potrzebujących. W 2020 roku przekazano blisko 1 230 ton żywności, co przełożyło się na 2 miliony 460 tysięcy posiłków dla potrzebujących.

W 2020 roku roku wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności sieć przeprowadziła również akcję edukacyjną „Oznaczenie ma znaczenie”. Miała ona na celu pomoc konsumentom w prawidłowym odczytywaniu oznaczeń dotyczących przydatności do spożycia, pokazanie że produkt oznaczony symbolem najlepiej spożyć przed można bezpiecznie spożyć także po wskazanym terminie, po uprzednim sprawdzeniu jego jakości. W przypadku oznaczenia należy spożyć do – wskazana na opakowaniu data mówi o końcu przydatności produktu do spożycia.

Kolejną inicjatywą w walce z marnowaniem żywności jest partnerstwo z aplikacją Too Good To Go. Od grudnia 2020 roku jej użytkownicy mogą zamawiać w Auchan specjalne paczki, w których każdego dnia znajdują się pełnowartościowe i atrakcyjne cenowo produkty o krótkich terminach przydatności. Po testach, które prowadzone są w trzech lokalizacjach na terenie Warszawy, przy bardzo dobrym przyjęciu przez konsumentów, planowane są kolejne uruchomienia programu w innych miastach.

Oprócz działań mających na celu zmianę zachowań po stronie konsumenta, Auchan, równocześnie przeciwdziała marnotrawstwu żywności w całym łańcuchu dostaw, dostosowując zamówienia do sprzedaży, kontrolując warunki transportu, daty przydatności produktów na półce oraz szkoląc i uwrażliwiające w tym obszarze pracowników.