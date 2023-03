Dynamika wzrostu cen żywności nie hamuje. Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, w lutym bieżącego roku średnia cena koszyka zakupowego wzrosła o blisko 12 zł (4%) w porównaniu z poprzednim miesiącem, a w skali roku już o 50 zł (21%). Wszystkie dziesięć analizowanych kategorii produktów odnotowały dwucyfrowy wzrost. Na szczycie rankingu drożejących, badanych artykułów znalazły się produkty tłuszczowe (53%), dodatki (38%) oraz chemia domowa i kosmetyki (24%). Najniższe ceny zaobserwowano w dyskontach, najdroższe wciąż są zakupy online.

W sklepach coraz drożej. Codzienne zakupy podrożały w ciągu roku o 50 zł; fot. mat. pras,

Podwyżki cen koszyków przekroczyły próg 20 zł

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 13 na 14 sieci objętych badaniem, ceny w lutym były znacznie wyższe niż w styczniu br. Spadek cen ujętych w badaniu produktów odnotowano jedynie w sklepach sieci Lidl (2,29%). Średnia cena koszyka zakupowego w lutym 2023 r. wyniosła 285,46 zł. To wzrost o 11,75 zł, czyli 4,29% w porównaniu do stycznia br. Największe podwyżki odnotowano w sieci Kaufland - 24,14 zł (9,23%) i Carrefour - 21,22 zł (7,78%). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano we wszystkich 13 analizowanych sieciach. Były to min.: Intermarché (24,57%), Biedronka (24,53%) czy POLOmarket (24,36%). Największy wzrost cen skomponowanego przez ASM koszyka odnotowano w sklepach Carrefour, w którym średnia cena koszyka w lutym 2023 r. była wyższa aż o 66,77 zł niż przed rokiem, tj. o 29,37%.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 220,48 zł (więcej o 9,12 zł niż w styczniu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 348,47 zł (więcej o 12,15 zł niż w styczniu br.). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem w lutym 2023 r. wyniosła 127,99 zł i jest ona o 3,03 zł wyższa niż w styczniu br. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w lutym 2023 r. była wyższa o 21% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w lutym 2023 r. droższy o 14,35% niż w 2022 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 21,35% z 235,24 zł w lutym 2022 r. do 285,46 zł w lutym 2023 r. Zdecydowanie wyższa niż dotychczas procentowa zmiana rok do roku to między innymi wynik wdrożonej w lutym 2022 roku tarczy antyinflacyjnej, która wprowadziła zerową stawkę VAT na podstawowe produkty spożywcze.

- Pierwszy kwartał tego roku charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu cen. Z najnowszej analizy ASM Sales Force Agency wynika, że w lutym ceny podskoczyły aż o ponad 21 procent w porównaniu do zeszłego roku. Najbardziej niepokojący jest fakt, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowaliśmy podwyżki cen we wszystkich badanych kategoriach. Największe wzrosty, na poziomie 53,5 procent widzimy w przypadku wytypowanych w badaniu produktów tłuszczowych. Rosnące ceny u producentów, wysokie koszty energii, paliwa i koszty pracy powodują, że sprzedawcy są zmuszeni kolejny raz podnosić ceny. W lutym odnotowaliśmy znaczne wzrosty średnich cen koszyków w 13 na 14 analizowanych sieci. W dwóch z nich podwyżki przekroczyły 20 zł – komentuje wyniki raportu Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Auchan wciąż najtańszy, po piętach depcze Lidl

Ponownie za zastaw ujętych w badaniu produktów najmniej zapłacimy w Auchan. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego ASM wyniósł 243,92 zł. To o 10,77 zł, czyli o 4,62% więcej niż najtańszy koszyk w styczniu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 4,40 zł (Lidl) i 30,16 zł (Makro Cash & Carry).

W lutym 2023 roku ponownie najdroższy okazał się kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 323,97zł, czyli o 33% więcej niż w najtańszych sklepach Auchan. Badanie autorskiego koszyka zakupowego wykazało również, że w lutym 2023 r. najtańsze zakupy można było tym razem zrobić w dyskontach - 278,49 zł.

Wszystkie kategorie produktowe z dwucyfrowym wzrostem

Zestawienie cen kategorii produktowych, określonych na podstawie wybranych 40 produktów, rok do roku pokazuje, że w lutym 2023 r. względem 2022 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii badanych produktów: chemia domowa i kosmetyki, produkty tłuszczowe, mięso, wędliny i ryby, produkty sypkie, napoje, dodatki, nabiał, używki i piwo, mrożonki oraz słodycze. We wszystkich analizowanych grupach skok był dwucyfrowy. Najwyższy wzrost cen w skali roku (53,51%) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency ponadto wynika, że dodatki podrożały o 38,28%, chemia domowa i kosmetyki o 23,75%, nabiał o 23,34%, mrożonki o 23,30%, a produkty sypkie o 21,90%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii słodycze (w lutym 2023 r. drożej o 11,97 %).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl