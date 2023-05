W pół roku od rozpoczęcia fazy testowej w pierwszych trzech sklepach Auchan Retail Polska, sieć przechodzi do pełnego wdrożenia systemu elektronicznych etykiet cenowych (ESL) w kolejnych 29. punktach.

Auchan wdraża elektroniczne etykiety cenowe w kolejnych sklepach, fot. materiały prasowe

Auchan wkracza w kolejną fazę wdrożenia elektronicznych etykiet cenowych

W pół roku od rozpoczęcia fazy testowej w pierwszych trzech sklepach Auchan Retail Polska, sieć przechodzi do pełnego wdrożenia systemu elektronicznych etykiet cenowych (ESL) w kolejnych 29. punktach. Projektem objęte zostały sklepy osiedlowe, supermarkety i hipermarkety, w tym flagowy hipermarket Auchan w Piasecznie.

Łącznie do końca lipca br. system będzie funkcjonował w 32 sklepach Auchan, umożliwiając zdalną, systemową aktualizację cen na sklepowych półkach w czasie rzeczywistym. Pozwoli to na zapewnienie klientom zawsze aktualnej informacji o produkcie i jego cenie, przy równoczesnej znaczącej optymalizacji kosztów i zaangażowania obsługi sklepów, w porównaniu z tradycyjnym sposobem wymiany etykiet. Partnerem technologicznym projektu jest firma Hanshow.

Zarządzanie informacją kierowaną do klienta

Zastosowany w sklepach Auchan elektroniczny system etykiet cenowych to nowoczesne rozwiązanie wspierające sprzedaż, które pozwala na zarządzanie informacją kierowaną do klienta – od sklepowej półki, po kasy – dzięki stałej aktualizacji i pełnej integracji w czasie rzeczywistym informacji na etykietach cenowych z bazą danych w systemie kasowym. Każda z etykiet połączona jest poprzez Wi-Fi z systemem zarządzania towarami Auchan, przez co wszystkie zmiany wprowadzane są automatycznie. Sprawdza się to zwłaszcza podczas akcji promocyjnych, gdy zmiany cen mogą pojawiać się nawet kilkakrotnie w ciągu dnia, czy też wprowadzane są o określonych godzinach. Dla klienta oznacza to gwarancję rzetelnej i aktualnej informacji, a przez to wyższy komfort zakupów i większą satysfakcję.

Zastosowany w sklepach Auchan system pozwala na zmianę nawet do 10 tys. cen w ciągu godziny, w znaczący sposób optymalizując cały proces - eliminowane są koszty związane z wymianą etykiet papierowych, sprawdzaniem cen na półkach i usuwaniem błędów w cenach.

System podświetlania etykiet wybranych produktów

W ramach tego rozwiązania wprowadzone zostało też szereg udogodnień, jak np. system podświetlania etykiet wybranych produktów dla sprawniejszego realizowania zamówień przez osoby kompletujące zamówienia online, czy też zastosowanie w etykietach technologii NFC, co zapewnia pracownikom sklepu nowe możliwości usprawniające codzienną pracę z użyciem skanerów. Użycie technologii NFC przynosi również korzyści dla klientów, jak choćby możliwość pobrania szczegółowych informacji o produkcie, czy też dokonania płatności bezpośrednio przy półce sklepowej (w wybranych lokalizacjach).

Na etykietach umieszczane są także inne użyteczne dla klienta oznaczenia, jak np. logo wyróżniającej się jakością marki Pewni Dobrego. Dzięki możliwości wykorzystania na etykietach kontrastującego czerwonego koloru łatwiej jest wyróżnić konkretny asortyment, czy też zwrócić uwagę klienta na wyjątkową promocję lub szczególnie atrakcyjną cenę.

Rozwiązanie proekologiczne

Wprowadzenie systemu ESL w sklepach Auchan to także rozwiązanie proekologiczne, wpisujące się w założenia zrównoważonego rozwoju sieci. Przede wszystkim z uwagi na wyeliminowanie dużego zużycia papieru, z którym wiąże się stosowanie etykiet tradycyjnych, a także oszczędność energii potrzebnej do ich wydruku przy każdorazowej zmianie ceny. Zastosowane w etykietach elektronicznych wyświetlacze typu e-ink są niezwykle energooszczędne – przy założeniu 2-krotnej zmiany ceny w ciągu dnia żywotność zasilających je baterii wynosi aż 10 lat.

W ramach obecnego etapu projektu system elektronicznych etykiet cenowych wdrażany jest w sklepach Auchan w województwach Śląskim, Małopolskim, Dolnośląskim, Łódzkim, Mazowieckim i Pomorskim – daty uruchomienia zaplanowane są od 22 maja do 19 lipca br.

