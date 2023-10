Sieć sklepów Auchan prosi klientów o zwrócenie jednego z produktów. Zostaje on wycofany ze sprzedaży, gdyż jego użytkowanie może być niebezpieczne - zwłaszcza dla dzieci. Tym, którzy zdążyli go zakupić, oferowany jest zwrot pieniędzy.

Auchan z pilnym apelem o zwrot produktu, fot. shutterstock

Auchan z pilnym apelem

Ze sklepów Auchan wycofany został jeden z dostępnych dotychczas produktów. Decyzję podjęto w związku z potencjalnym ryzykiem wiążącym się z jego użytkowaniem. Artykuł ten może zostać pomylony z żywnością i spowodować zadławienie.

- Drodzy klienci, w trosce o wasze bezpieczeństwo firma Auchan wycofuje ze sprzedaży poniższy produkt z uwagi na możliwość pomylenia go z żywnością i zadławienia się (zwłaszcza przez dzieci) – przekazała sieć.

Auchan wycofuje kostki do lodu

Towar, o który chodzi, to kostki do lodu wielokrotnego użytku marki Actuel, oznaczony kodem kreskowym (EAN) 3245676710373. Komunikat, a co za tym idzie – wycofanie, dotyczy wszystkich jego partii.

- Konsumenci, którzy zakupili wskazany produkt, proszeni są o nieużywanie go lub/oraz zwrot do sklepu, w którym został zakupiony. Produkt zwrócony zostanie całkowicie zrefundowany – zapewniono w komunikacie.

Więcej w serwisie rmf.fm

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl