W okresie poprzedzającym Wielkanoc sieć Auchan przygotowała specjalną ofertę złożoną z produktów marek własnych – wśród nich znalazła się marka Pewni Dobrego, a także logo podniesionego kciuka. Ofertę uzupełnia wybór świątecznych dekoracji i zastawy stołowej marki Actuel, a dla najmłodszych – gier i zabawek marki One Two Fun.

Auchan zawalczy o przedświąteczne portfele Polaków; fot. shutterstock.com

Mięsa i wędliny w Auchan

W atrakcyjnej cenowo ofercie wielkanocnej Auchan szczególne miejsce zajmuje bogaty wybór mięs i wędlin marki Pewni Dobrego – pochodzących z hodowli bez antybiotyków i GMO, z tradycyjnych polskich gospodarstw. W ofercie są m.in. szynka wieprzowa, boczek i tradycyjna biała kiełbasa z mięsa rasy puławskiej, mięso wołowe na strogonowa, dojrzewające 18 miesięcy wędliny, pasztety, a dla wielbicieli drobiu – kurczak „z grzędy” żywiony karmą roślinną, z jabłkiem i żurawiną lub z grilla, albowolno gotowane nogi i filety kaczki ze ściółki.

Wielkanocna oferta Auchan

Wśród produktów, które pozwolą zaoszczędzić czas w przedświątecznym okresie znalazły się też m.in.: golonka w siatce, sznurowany boczek, czy przygotowane do

pieczenia polędwiczki wieprzowe i karkówka w przyprawach. W ofercie są także tuszki królika czy wędzona na bukowych zrębkach makrela.

W specjalnej wielkanocnej ofercie nie zabrakło też jaj pochodzących w wolnego wybiegu, a także produktów do świątecznych wypieków – przy większych zakupach można je nabyć nawet za 1 grosz.

Produkty dla wegan na Wielkanoc w Auchan

W świątecznej ofercie Auchan są także produkty dla wegan. Klienci poszukujący

roślinnych zamienników mięs mogą kupić bezmięsny schab ze śliwką lub pieczeń.

Marki własne Auchan w ofercie wielkanocnej

W przygotowanej na Wielkanoc ofercie Auchan znalazły się również produkty do domu - dekoracje oraz zastawa stołowa z kolekcji marki własnej Actuel oraz dla najmłodszych – wybrane z asortymentu lubianej przez dzieci, a przy tymi przyjaznej dla środowiska marki One Two Fun. W wielkanocnej ofercie znalazły się m.in. zabawki kreatywne, puzzle, pluszaki, zestawy z masą plastyczną, lalki z akcesoriami i różnorodne pojazdy.

