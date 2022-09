Auchan zbiera mikro-datki dla banków żywności

Autor: oprac. OW

Data: 05-09-2022, 16:18

Od lipca 2022 roku klienci Auchan płacąc kartą za zakupy mogą przekazać mikro-datek na rzecz Banków Żywności. W ten sposób darczyńcy uratowali 1 275 ton żywności, co zapewniło 2,7 mln posiłków dla osób potrzebujących.

Auchan zbiera dla banków żywności mikro-datki, fot. shutterstock

Auchan, Donateo i banki żywności dla potrzebujących

Partnerem technologicznym przedsięwzięcia jest Donateo – dostawca nowoczesnej aplikacji, dzięki której możliwe jest bezgotówkowe przekazanie datku dla organizacji charytatywnych w bezpośredni, bezpieczny i szybki sposób.

W Polsce 1,6 mln osób żyje poniżej poziomu skrajnego ubóstwa, co oznacza, że na miesięczne utrzymanie dysponują one kwotą mniejszą niż 692 zł, czyli ok. 23 zł dziennie. Dodatkowego wsparcia wymagają również osoby uchodźcze z Ukrainy. Jednocześnie co roku marnuje się 4,8 mln ton żywności.

- W 2021 roku Banki Żywności wsparły ok. 1,5 mln osób potrzebujących w Polsce, przekazując łącznie ponad 58 000 ton żywności na cele społeczne. Jednak skala potrzeb jest dużo większa i wciąż rośnie, w związku z sytuacją makroekonomiczną w Polsce oraz wojną w Ukrainie. Każdy mikro-datek jest dla nas bezcenny, bo umożliwia nam niesienie dodatkowej pomocy – mówi Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

1 275 ton żywności

Pierwszą siecią, w której trwa zbiórka mikro-datków na rzecz Banków Żywności jest sieć Auchan, współpracująca z Federacją Polskich Banków Żywności od 2014 roku. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy akcji, klienci Auchan zebrali kwotę, dzięki której uda się uratować 1 275 ton żywności. To umożliwi przygotowanie 2,7 mln posiłków przez osoby potrzebujące.



Mikro-datek za pomocą aplikacji Donateo można przekazać w trakcie dokonywania płatności za zakupy kartą - na terminalu wyświetli się pytanie o mikro-datek. Aby wyrazić zgodę na jego doliczenie należy wybrać zielony przycisk. Zostanie on wyliczony automatycznie i proporcjonalnie od kwoty za zakupów. Informacja o mikro-datku znajdzie się na potwierdzeniu niefiskalnym. W przypadku rezygnacji z mikro-datku w momencie płacenia, należy wcisnąć przycisk z czerwonym krzyżykiem.