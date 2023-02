Pod koniec stycznia Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu zapowiadał, że zamierza wyczyścić centrum miasta z automatów paczkowych, które jego zdaniem stanęły tam nielegalnie. Słowa dotrzymał - podaje serwis telepolis.pl.

Automaty paczkowe znikają z centrum Poznania. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Poznań: demontaż automatów paczkowych

15 lutego rozpoczął się demontaż 43 urządzeń do odbioru przesyłek w centrum Poznania – donosi „Radio Poznań”, powołując się na słowa wiceprezydenta miasta Mariusza Wiśniewskiego. InPost informuje mieszkańców, że średnia odległość do Paczkomatu wzrośnie z 300 metrów do kilometra, ale samorządowiec pozostaje nieugięty. Jak wyjaśnia, nikt nie zmusi lokalnych władz do łamania prawa.

Urządzenia w strefie ochrony konserwatorskiej

Obok 43 Paczkomatów InPost, usuniętych zostaje także 15 maszyn należących do Allegro. Przy czym, co należy podkreślić, kampania obejmuje wyłącznie urządzenia ustawione w strefie ochrony konserwatorskiej, gdzie niezbędne jest specjalne pozwolenie. Poza strefą zgoda nie jest wymagana, więc dotychczasowy sprzęt może tam pozostać.

