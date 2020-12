AVIA zamknie rok z ponad 60 stacjami w Polsce

UNIMOT S.A. nie zwalnia tempa i jeszcze w tym roku planuje uruchomić 6 kolejnych stacji paliw AVIA. Oznacza to, że na koniec roku sieć liczyć będzie ponad 60 obiektów. Już dziś otwiera się nowy punkt w województwie lubelskim, w Puławach. Ruszają także stacje w Piotrkowie Trybunalskim oraz w Międzyrzeczu. Do końca roku do sieci AVIA zostaną włączone obiekty w Horyszowie Polskim, Silnowie oraz w Czaplinku. Na wszystkich wprowadzony zostanie koncept gastronomiczny Eat&Go, z jego nowoczesnymi rozwiązaniami i udogodnieniami.