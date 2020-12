Badanie: 93 proc. kupujących w internecie planuje zakup świątecznych upominków online

Według badania 95 proc. korzystających obecnie ze sklepów online robiło to już wcześniej, jednak 40 proc. badanych kupuje obecnie częściej lub nawet znacznie częściej niż przed pandemią, a 5 proc. deklaruje wręcz, że zakupy online zaczęło robić dopiero po jej wybuchu.

Najczęściej zakupy w sieci robimy 2-3 razy w miesiącu (blisko 40 proc.), ale równie liczni są klienci kupujący tak raz albo kilka razy w tygodniu. Podobnie planują zrobić zakupy świąteczne - czytamy.

Z badania wynika, że prezenty na zbliżające się święta Bożego Narodzenia kupowane będą w większości w internecie - 93 proc. badanych planuje kupić jakieś świąteczne upominki. Dla 70 proc. uczestników badania będzie to jedyny lub główny kanał zakupów. 23 proc. pytanych większość upominków kupi w sklepach stacjonarnych, a 7 proc. chce robić zakupy świąteczne tylko w tradycyjnych sklepach.

Badanie wskazuje, że tegoroczne zakupy świąteczne będą bardziej oszczędne niż przed rokiem dla 38 proc., dla 45 proc. będą takie same, dla 17 proc. większe.

Wybór prezentów jest bardzo zróżnicowany, największym powodzeniem cieszyć się będą kosmetyki i perfumy (45 proc.), odzież (43 proc.), zabawki dla dzieci (39 proc.), książki (38 proc.), obuwie i galanteria skórzana (23 proc.), biżuteria i zegarki oraz smartfony i akcesoria do nich (21 proc.)- czytamy.

Z badanie wynika ponadto, że najważniejszymi czynnikami decydującymi o wyborze sklepu lub dostawcy w internecie są cena produktu - 43 proc. wskazań, oraz cena przesyłki - 39 proc. wskazań.

Mniejsze znaczenie ma sposób wysyłki (25 proc.), szeroki asortyment (24 proc.), możliwość płatności kartą/BLIK (23 proc.) oraz promocje (również 23 proc.).

Badanie pokazuje, że wyraźny jest też trend wybierania przez klientów jednej ulubionej formy płatności, w miejsce kilku stosowanych równolegle w okresie przed pandemią. Robi tak obecnie ponad 60 proc. kupujących.

"Co istotne, nie można jednak wskazać jednej, ulubionej metody wspólnej dla wszystkich Polaków. Oznacza to, że sklepy internetowe powinny oferować różne metody płatności dogodne dla swoich klientów, dbając o to, by wybrany przez nich agent rozliczeniowy zapewniał obsługę płatności za pomocą wielu rożnych metod dostępnych online, jak i tych tradycyjnych" - oceniają autorzy badania.

Badanie "Świąteczne zakupy online - jak pandemia zmienia zwyczaje zakupowe Polaków", zrealizowane zostało w dniach 26.11-02.12.2020 r. techniką CAWI na próbie 1425 dorosłych Polaków przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie eService i Mastercard w ramach kampanii SklepywSieci.com.