Walentynki cieszą się coraz większą popularnością wśród Polaków – w tym roku obchodzić je będzie niemal 40 proc. badanych. Jednak ze względu na wszechobecną drożyznę czeka ich skromny Dzień Zakochanych. Ponad 60 proc. Polaków wyda na tegoroczne Walentynki poniżej 100 zł. Takie wnioski płyną z sondażu firmy badawczej GfK.

Anna Szwedowska/ fot. GfK

Kryzys ekonomiczny sprawia, że Polacy coraz ostrożniej zarządzają domowymi budżetami. Mimo to, nie chcą rezygnować z drobnych przyjemności i chętnie obchodzą także mniej standardowe święta. Według danych GfK w tym roku Walentynki uczci 39 proc. ankietowanych. Niestety, tutaj również widoczny jest wyraźny wpływ inflacji.

– Od kilku miesięcy Polacy zaciskają pasa i ograniczają zbędne wydatki, dlatego czeka nas skromny Dzień Zakochanych. Zdecydowana większość obchodzących Walentynki – aż 61 proc. – przeznaczy na nie mniej niż 100 zł. Jedynie co dziesiąty badany planuje wydatki powyżej 200 zł, głównie są to osoby młode, między 15. a 29. rokiem życia – zaznacza Anna Szwedowska, consultant w GfK.

Jakie plany?

Z danych GfK wynika, że najczęściej wybieranym sposobem na uczczenie Dnia Zakochanych jest wręczenie bliskiej osobie upominku. W ten sposób Walentynki uczci blisko 50 proc. badanych. Innym popularnym pomysłem jest zjedzenie uroczystego posiłku.

– Spośród osób obchodzących Walentynki, co czwarty Polak przygotuje odświętny obiad lub kolację w domu, a co piąty zaplanował wyjście do restauracji, kawiarni czy baru. Prawie co trzeci mężczyzna sprezentuje bliskiej osobie kwiatek – mówi Anna Szwedowska.

– Zauważamy także wyraźne różnice w zależności od wieku badanych. Wśród młodszych Polaków sporą popularnością cieszą się wyjścia do kina czy teatru, z kolei osoby powyżej 60. roku życia często decydują się na zakup kwiatka – dodaje ekspertka GfK. Jedną z rzadziej planowanych walentynkowych atrakcji są wyjścia do SPA, na masaż lub do sauny – wybierze je zaledwie 5 proc. Polaków.

