Badanie: Przyszłość należy do sklepów convenience i małych centrów handlowych

Stokrotka odświeża format w galeriach handlowych, pojawił się koncept Shop in Shop

Do tej pory czynnikiem stymulującym rozwój segmentu mniejszych obiektów była m.in. ograniczona dostępność działek inwestycyjnych w aglomeracjach, a tym samym kierowanie uwagi inwestorów na mniejsze miasta. W 2019 r. na lokalnych rynkach poniżej 100 tys. mieszkańców oddano 27 proc. nowej powierzchni handlowej. Docelowo w tych lokalizacjach ma powstać 50 proc. przestrzeni handlowej będącej aktualnie na etapie budowy.

- Idea lokalności jest wpisana w charakterystykę centrów convenience. Wygoda tego formatu polega również na łatwości włączania nowych obiektów do istniejącej tkanki miejskiej i szczegółowej znajomości regionalnych rynków, co pozwala efektywniej odpowiadać na bieżące potrzeby społeczności i dostosowywać do nich asortyment – mówi Tomasz Rydlewski, wiceprezes zarządu BOIG.

Czytaj więcej: dlahandlu.pl