Badanie: w czasie pandemii za lokalne produkty Polacy są gotowi zapłacić więcej

Gemini Holding: do galerii wróciło już blisko 80 proc. klientów

Autorzy badania "Global State of the Consumer Tracker" zwrócili uwagę, że mimo złagodzenia przez rząd restrykcji spowodowanych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, polscy konsumenci nie wrócili do swoich zakupowych przyzwyczajeń sprzed paru miesięcy. "Wciąż ponad jedna czwarta Polaków nie czuje się bezpiecznie podczas zakupów w sklepach stacjonarnych" - czytamy w czwartkowym komunikacie.

Tym, co najbardziej determinuje decyzje zakupowe konsumentów są obawy o zdrowie rodziny. Trzy czwarte Polaków wciąż obawia się o bezpieczeństwo swoich bliskich. To najwyższy wskaźnik w Europie. Większy niepokój wykazują pod tym względem jedynie obywatele Indii (80 proc.), Meksyku (81 proc.) i Chin (86 proc.).

Na tle innych krajów Polacy czują się na tyle bezpiecznie, by pójść do restauracji czy baru - deklarowało tak 35 proc. badanych. Większy komfort pod tym względem odczuwają jedynie mieszkańcy Australii (41 proc.). W Polsce zdecydowanie częściej takiej odpowiedzi udzielali młodzi ludzie w wieku 18-34 lata (47 proc.) niż osoby między 35. a 54. rokiem życia (37 proc.) czy z grupy 55 plus (25 proc.). Spędzania czasu w restauracjach czy barach najbardziej obawiają się mieszkańcy Korei Południowej, tylko 12 proc. z nich czuje się bezpiecznie w takich miejscach.

W związku z epidemią niemal tyle samo Polaków ma obawy przed wizytą u fryzjera, kosmetyczki czy lekarza (40 proc.), co czuje się w takich kontaktach bezpiecznie (38 proc.) - podobnie Włosi (38 proc.). Większe bezpieczeństwo odczuwają w tym względzie Polki (41 proc.) niż Polacy (36 proc.). "O ile bezpośrednie, indywidualne kontakty nie budzą już dużego lęku, o tyle ponad połowa z nas obawia się wzięcia udziału w masowym wydarzeniu, jak koncert czy na przykład mecz" - zaznaczyła cytowana w komunikacie Natalia Załęcka z Deloitte. Zwróciła uwagę, że im młodsi respondenci, tym obawy mniejsze. Prawie jedna trzecia badanych w wieku 18-34 lata nie obawia się uczestnictwa w zbiorowym wydarzeniu. Podobnie odpowiedziało tylko 14 proc. ankietowanych po pięćdziesiątce.

Według badania nadal ponad jedna czwarta Polaków nie czuje się bezpiecznie w trakcie zakupów, ale ponad połowa nie czuje też przed nimi obaw. Takiego ryzyka nie widzi też połowa Francuzów i Włochów, prawie połowa Hiszpanów, 45 proc. Niemców i 56 proc. Chińczyków.